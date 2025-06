Lahovnik Slovencem razložil: »1,5% za vojsko ostale 3,5% pa študije enakosti spolov, nakupa Falconov "za ranjence"...«

Poročali smo, da je po vrhu Nata v Haagu premier Robert Golob zagotovil, da je edina sprejeta zaveza Slovenije, da bo še letos izdatke za varnost in obrambo zvišala na dva odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), do leta 2030 pa na tri odstotke. Ob tem se je oglasila koalicijska Levica, ki pravi, da niso in nikoli ne bodo podprli zavez, da se izdatki za orožje dvignejo.

Koordinatorica Levice Asta Vrečko je še zatrdila, da razprave o tej temi na vladi ni bilo in da gre za zavezo predsednika vlade.

Voditelji članic Nata so se sicer v izjavi zavezali k zvišanju izdatkov za obrambo na pet odstotkov BDP do leta 2035, ameriški predsednik Donald Trump je celo ocenil, da je zvišanje obrambnih izdatkov na pet odstotkov BDP zmaga za zahodno civilizacijo.

»1,5% za vojsko, ostale 3,5% pa razne študije enakosti spolov v vojski, nakupa Falconov "za ranjence"...«

Glede višanja izdatkov za oboroževanje in varnost na pet odstotkov BDP in kako si to predstavljajo vladajoči pri nas, se odzval bivši minister Matej Lahovnik. Bil je kritičen: »Naša oblast si predstavlja 5% za obrambo kot 1,5% za vojsko ostale 3,5% pa za njihovo "ulično paravojsko" oziroma razne študije enakosti spolov v vojski, spodbujanja različnosti v vojski, študije ogljičnega odtisa vojske in trajnostne rabe granat, nakupa Falconov "za ranjence"...«

Svoje je dodal tudi šef SDS. Janez Janša je tako bil kratek: »Slovenska vojska v trenutnem stanju ni sposobna racionalno porabit 5 % BDP-ja za obrambo,«.