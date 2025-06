Lahovnik ostro nad elektrotrgovce: Plačujejo drage študije, a dvigujejo cene potrošnikom

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je ta teden napovedala, da bo proti družbi Gen-I vložila kolektivno tožbo zaradi enostranskih sprememb cen in pogodbenih pogojev, ki po njihovem mnenju potrošnike potiskajo v izrazito neenakopraven položaj.

»Le skupaj se lahko učinkovito zoperstavimo enostranskim podražitvam cen elektrike, zahtevamo pošteno obravnavo, večjo preglednost poslovanja in odškodnino. Ustavimo pogodbene elektrošoke!« je ZPS pozvala na spletni strani.

Želite v kolektivni tožbi sodelovati tudi sami?

Če želite tudi vi sodelovati v kolektivni tožbi, izpolnite obrazec za prijavo prikrajšanih gospodinjskih odjemalcev in dodate zahtevane dokumente.

A pozor! V kolektivni postopek so vključeni zgolj tisti gospodinjski odjemalci (potrošniki), ki hkrati izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

• so bili v obdobju od 1. avgusta 2022 dalje podvrženi enostranski podražitvi električne energije,

• imajo pogodbo sklenjeno po rednem ceniku Gen-I (ne gre za posebne akcije ali pogodbene pakete),

• niso vključeni v režim samooskrbe (npr. lastniki sončnih elektrarn).

Pomembno: Odjemalci, ki so pogodbo sklenili šele po uveljavitvi cenika z dne 1. 1. 2024, niso vključeni v tožbo, saj do zdaj še niso doživeli podražitev, ki so predmet postopka, opozarja ZPS.

Gen-I zavrača vse očitke

Družba Geni-I je v odzivu na napoved kolektivne tožbe poudarila svojo »dolgoletno zavezanost zaščiti potrošnikov in zagotavljanju najugodnejših pogojev na trgu električne energije«. Spomnili so, da v devetih letih pred energetsko krizo niso povišali cen, med krizo leta 2022 pa so ostali zvesti slovenskim gospodinjstvom in prevzeli oskrbo dodatnih 50.000 odjemalcev. Cene za obstoječe stranke so tudi v kriznem obdobju ostale nižje od vladno reguliranih, o spremembah pa so po njihovih zagotovilih redno in pregledno obveščali.

Ob tem Geni-I očita ZPS pomanjkanje konstruktivnih rešitev, saj v podjetju menijo, da bi bilo v primeru sistemskega problema pričakovati predlog zakonodajne ureditve, ne pa zgolj pravno bitko. Izpostavili so tudi zadržke do motivacije nekaterih odvetniških in finančnih krogov, ki si po njihovem mnenju obetajo milijonske zaslužke iz domnevnih krivic, storjenih potrošnikom. Zavračajo vse očitke o oškodovanju odjemalcev in zatrjujejo, da si bodo za ohranjanje zaupanja prizadevali tudi v prihodnje.

Lahovnik: Nobenih razlogov ni za dviganje cen električne energije

Za komentar smo povprašali tudi ekonomista Mateja Lahovnika, ki meni, da je tožba proti Gen-I upravičena. Poudarja, da je Gen-I največji posamezni dobavitelj električne energije v Sloveniji z več kot tretjinskim tržnim deležem, ob tem pa ima tudi pogodbeno ekskluzivno pravico za trženje električne energije iz jedrske elektrarne Krško, »ki smo jo tako ali drugače financirali vsi davkoplačevalci, zato takšni dvigi cen električne energije niso upravičeni«.

»Državno podjetje Gen-I je samo za študijo Ocene strateškega potenciala in za svetovanje o tej študiji skupaj plačalo kar 800.000 evrov zunanjim svetovalcem kljub temu, da imajo v Gen-I kar pet članov uprave, ki bi to morali sami narediti,« še poudarja Lahovnik. To po njegovih besedah kaže, da je v podjetju »več kot dovolj denarja in da ni nobenih razlogov za dviganje cen električne energije, še posebno ker tržijo električno energijo Jedrske elektrarne Krško, ki je bila zgrajena z javnimi sredstvi«.