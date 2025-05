Lahovnik brutalno razložil: »Javna poraba rekordna, javne storitve slabše, julija dobimo še dodatno obdavčitev«

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) jih je padec bruto domačega proizvoda (BDP) v prvem letošnjem četrtletju presenetil, je dejal glavni ekonomist GZS Bojan Ivanc. Ocena glede letošnje gospodarske rasti za zdaj ostaja pri 2,5 odstotka, vendar ne bo dosegljiva, če bodo podatki za prvo četrtletje na koncu resnično obveljali, je opozoril.

Obseg bruto domačega proizvoda (BDP) Slovenije se je v prvem letošnjem četrtletju na letni ravni zmanjšal za 0,7 odstotka, potem ko se je v zadnjem lanskem četrtletju za 1,5 odstotka povečal. Negativno je na BDP po navedbah državnega statističnega urada vplival saldo menjave s tujino.

»Javna poraba rekordna, javne storitve slabše, julija dobimo še dodatno obdavčitev«

»Sicer smo pričakovali nižjo rast BDP kot v predhodnem kvartalu, vseeno pa je negativna rast BDP, kot jo ugotavlja statistični urad za prvo četrtletje, presenečenje,« je za STA zapisal Ivanc. Kot možni razlog za padec na GZS vidijo pomanjkljivo oceno deflatorja ali nezmožnost ustrezne ocene dviga zalog.

Karl Erjavec oster Umar tako nizke gospodarske aktivnosti ni pričakoval In takega krčenja obsega BDP in so zdaj presenečeni. Urad RS za makroekonomske analize in razvojje presenečen Očitno so totalni brezvezniki ali pa se bojijo zameriti Golobu, ker ne mara slabih novic!

Svojo razlago padca obsega BDP je dodal tudi ekonomist in nekdanji minister za gospodarstvo Matej Lahovnik: »Slovenija ima največji upad BDP zaradi 5% upada investicij v osnovna sredstva, izvoz se skoraj ni povečal, oboje kaže vse večji pesimizem in vse manjšo konkurenčnost, javna poraba je rekordna, javne storitve slabše, julija pa dobimo še dodatno 2% obdavčitev plač in 1% pokojnin.«