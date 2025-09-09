Lahko v večstanovanjskih stavbah igramo inštrumente? V Mariboru zaradi tega padla še ena prijava

Portal vecer.com poroča o več prijavah zaradi igranja inštrumentov v večstanovanjskih stavbah v Mariboru. Igranje inštrumenta je lahko vzrok za policijski obisk.

Potem ko so pred časom oglobili 80-letno pianistko, neki dirigent in njegova soproga pianistka pa sta se zaradi ponavljajočih se prijav in policijskih obiskov celo preselila, je policija po poročanju omenjenega portala v teh dneh opozorila še devetletno deklico in njeno družino.

Zgodilo se je preden so šli na izlet

Nova prijava se je zgodila prejšnjo nedeljo. Kot je povedal oče deklice, je ta, preden so šli na družinski izlet, vadila klavir (igrala ga je 15 oziroma 20 minut), nato pa je zaradi prijave igranja prišla policija. Sodeč po besedah očeta, je deklica igrala ob 9. uri zjutraj.

Policisti so, kot sta dejala oče in mama deklice, pojasnili, da igranje instrumentov lahko predstavlja prekršek tudi izven nočnega časa, če koga moti pri miru ali počitku. Če sosedu ni všeč, je torej igranje lahko prepovedano, pa naj bo ura devet zjutraj ali devet zvečer.

Družina bo poskusila, da bo prišlo do spremembe hišnega reda in da bi se določile ure, ko je vadba dovoljena, a če do tega ne bo prišlo, bi jo ob naslednjem igranju očitno lahko doletela tudi globa.