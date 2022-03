Lahko ponudite namestitev beguncem iz Ukrajine? Prijavite se na vladni poziv

Zaradi vojne v Ukrajini je to državo zapustilo že 1,5 milijona ljudi, je danes sporočil Visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR). To je zdaj najhitreje rastoča begunska kriza v Evropi po drugi svetovni vojni, je na Twitterju zapisal visoki komisar ZN za begunce Filippo Grandi.

Na sprejem večjega števila beguncev se pripravlja tudi Slovenija. Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov je objavil javni poziv, na katerega se lahko prijavijo ponudniki nastanitev za namen pomoči ob reševanju krize v Ukrajini.

Nastanitveni objekti morajo obsegati najmanj 20 postelj, kopalnice pa so lahko skupne. Ponudniki morajo opredeliti stroške najema, obratovalne in fiksne stroške, povezane z nastanitvijo, stroške čiščenja, priprave ali dostave obrokov v skupnih prostorih, zagotovitve posteljnine in brisač ter pranja brisač in posteljnega perila. Poleg tega morajo zagotoviti možnost uporabe pralnice najmanj dvakrat tedensko oziroma drugačno zagotovitev pranja oblačil nastanjenih. Druga možnost je, da naročnik zagotovi posteljnino in brisače, izvajalec pa zagotovi zadostno kapaciteto pralnice, da si perejo sami.

»Na javni poziv se lahko prijavijo pravne osebe, ki izpolnjujejo v pozivu navedene pogoje. Prijavitelj vlogo predloži na obrazcu, ki je priloga predmetnega javnega poziva najkasneje do torka, 8. marca 2022, do 9. ure,« so zapisali v pozivu.