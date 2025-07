Labubu, ki je obnorel svet, zdaj tudi v Sloveniji

To je plišasta lutka. Je obesek za torbo. Je zbirateljski predmet, ki je bil pred kratkim prodan za šestmestno vsoto. Ampak ne, to izjemno priljubljeno bitje ni Gremlin, temveč Labubu.

Labubuji so na voljo v različnih barvah in se prodajajo v »slepi škatlici«, kar pomeni, da kupci ne vedo, katera figura se skriva v notranjosti, dokler je ne odprejo. Del privlačnosti je prav ta element presenečenja ter možnost, da dobite redkega »skrivnega« Labubuja.

Labubu na Bolhi FOTO: Bolha, zaslonski posnetek

V ZDA ena slepa škatlica Labubu stane 24 evrov. A zaradi velikega povpraševanja so cene na sekundarnem trgu pogosto bistveno višje. Na eBayu lahko redek skrivni Labubu z imenom Chestnut Cocoa doseže več kot 130 evrov.

Pri nas v Sloveniji se na Bolhi prodaja primerek za 250 evrov.

Globalna norija okrog Labubujev je sprožila tudi nastanek trga z oblačili za te figurice ter pojav ponaredkov, ki jih včasih imenujejo kar »Lafufuji«, poroča npr.org.

Labubuji obstajajo v različnih velikostih kot figurice in plišaste igrače, a najbolj priljubljeni prihajajo v t. i. »slepi škatlici«. Med mladimi odraslimi so zelo priljubljeni in veljajo za modni trend — pogosto jih pripnejo na torbe ali pasove. Nedavno so se ljudje, oblečeni kot plišasti Labubu, pojavili na paradi ponosa in protestu proti imigracijskim racijam v Los Angelesu.

Ali so te igrače zares »luštne«, je sicer stvar razprave. A ni mogoče zanikati, da so njihove kosmate postave in nagajivi nasmeški, polni zob, postali globalna senzacija — povzročajo dolge vrste pred trgovinami z igračami, na spletu so razprodane v nekaj minutah, na sekundarnem trgu pa se prodajajo po dvojni ali celo trojni začetni ceni.

Prejšnji teden je bila figura Labubuja v naravni velikosti prodana za več kot 170.000 dolarjev na prvi umetniški dražbi Labubujev, ki jo je gostila dražbena hiša Yongle na Kitajskem. Dogodek je privabil skoraj 1.000 dražiteljev, so sporočili iz Yongleja.

FOTO: Tingshu Wang Reuters

Od kod ime 'Labubu'?

Preden so postali zelo iskani zbirateljski predmeti, so bili Labubuji knjižni liki, ki jih je ustvaril umetnik Kasing Lung.

Rojen v Hongkongu, se je Lung pri sedmih letih preselil na Nizozemsko, kjer se je hitro zaljubil v nordijske pravljice — še posebej tiste o vilinih. Navdihnjen z domišljijskim ljudskim izročilom je Lung leta 2015 izdal ilustrirano knjižno serijo z naslovom The Monsters (Pošasti), v kateri nastopa igriva plemenska skupnost vilink, imenovanih Labubuji.

»Zato sem želel ustvariti nekaj, za kar sem vedno čutil, da obstaja v mojem srcu,« je povedal v intervjuju za CGTN Europe marca letos. »Neverjetno je, da jih ima toliko ljudi rado.«

Labubuji so opisani kot dobrosrčni in vedno pripravljeni pomagati — čeprav njihove dobre namere včasih povzročijo zmedo. Po Lungovih besedah obstaja približno 100 različnih Labubujev v tej seriji. Ena izmed zgodb opisuje Labubuja, ki hodi s sramežljivim okostnjakom po imenu Tycoco in ga pogosto igrivo draži.

Kako je Labubu postal svetovni fenomen?

Lung je serijo umetniških igrač, navdihnjenih s temi liki, izdal kmalu po tem, ko je izšla trilogija The Monsters. A svetovno norijo je sprožila šele njegova sodelovanje s kitajskim podjetjem POP MART leta 2019.

FOTO: Go Nakamura Reuters

Po navedbah POP MART-a je prvi izid serije The Monsters »podrl prodajni rekord v kategoriji umetniških igrač«. Labubuja so skozi leta opazili tudi na torbah pop pevk, kot so Dua Lipa, Rihanna in Lisa iz K-pop skupine BLACKPINK.

Globalna norija okrog Labubujev je sprožila tudi nastanek trga z oblačili za te figurice ter pojav ponaredkov, ki jih včasih imenujejo kar »Lafufuji«, poroča npr.org.