Kvartopirka Dragica končno zadela!

Staknila sem bakterijo, zaradi katere so mi morali zamenjati stopalo, koleno in kolk desne noge.

»Nadvse rada berem,« nam je zaupala. FOTO Aleš Andlovič

Mariborčanka skrbi za svoje zdravje: sprehaja se, telovadi in seveda kolesari. FOTO Aleš Andlovič

»Ob vašem klicu sem kar osupnila,« nam je priznala 68-letna Mariborčanka, »a sem si globoko v sebi mislila: Končno. Tolikokrat sem že igrala in nikoli nič dobila, da je že bil čas.« Upokojenka se je nagrad iz naše nagradne igre Poletje s Slovenskimi novicami res iskreno razveselila. Navdušena je bila zlasti nad tremi knjigami v paketu, saj, kot pravi, izjemno rada bere. »Vsa iz sebe sem, ko dobim v roke novo, še neprebrano knjigo. Vnukinja mi redno hodi v knjižnico ponje.«Zraven kriminalke, romantične zgodbe in zgodovinskega romana je v nagradnem paketu naše nagradne igre še kup stvari, ki so Dragici pričarale nasmeh na usta. Da ne bo žejna, je poskrbela Dana z mineralno in gazirano vodo, vodo z okusom lubenice, ledenim čajem in limonado. »Seveda bodo del teh nagrad dobili moji trije vnuki,« nam je med prijetnim kramljanjem zaupala Dragica. Za mehurčke je poskrbela tudi Radenska z gazirano in blago gazirano vodo, vodo naturelle in vodo z okusom manga.Ker prigrizki vedno prijajo, se bodo Dragičini vnuki razveselili izdelkov Intersnack Chio različnih okusov. Izbirali bodo lahko med čipsi exxtra z morsko soljo, kislo smetano in čebulo, grško omako tzatziki pa tudi med chio čipsom s papriko, kislo smetano ali morsko soljo. Ne manjka niti tortilj z nacho sirom ali čilijem. Dragica je prejela še žar na oglje MQ s šestdelnim setom za peko, da bo vedela kako in kdaj unovčiti bon za meso, ki ga v našem paketu podarja Meso Kamnik.Gospa Žibek je v pokoj odšla že pred 16 leti, ko se je po moževi smrti, ki je bil poklicni gasilec, odločila prevzeti vdovsko pokojnino. »Izučila sem se v Konstruktorjevi menzi. Z možem sva načrtovala, da bi prevzela kmetijo v Zimici v Koreni, a je iz takšnih in drugačnih razlogov vse padlo v vodo. Zato sem ponovno iskala službo in zaposlitev našla na Osnovni šoli Prežihovega Voranca,« je o svoji poslovni karieri razlagala Dragica.Čeprav je že dolgo v pokoju, je ostala nadvse aktivna. S tremi prijateljicami, ki so vse že dopolnile zavidljivih 90 let, se redno dobiva na kvartopirskih popoldnevih. »Pred štirimi leti sem zbolela. Staknila sem bakterijo, zaradi katere so mi morali zamenjati stopalo, koleno in kolk desne noge. Na začetku so bile muke, a je zdaj že znosno. Za to poskrbim sama, saj se vsako jutro podam na enourni sprehod v gozd. Pozneje še telovadim in kolesarim. Poskrbim pač, da mi je življenje lepo,« nam je v slovo pomahala Mariborčanka, ki je že 10 let naročnica Slovenskih novic.