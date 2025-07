»Kuzla« bo nekdanjega mestnega svetnika drago stala, Jerajevi mora plačati odškodnino

Poslanka SDS Alenka Jeraj je na družabnem omrežju delila fotografijo sodbe, ki jo je v imenu ljudstva izreko ljubljansko okrajno sodišče, kamor se je poslanka pred leti obrnila zaradi besed, ki jih je pod eno od njenih objav na družabnem omrežju X zapisal aktivist Janez Stariha. Ta je poslanki nič kaj galantno zabrusil, naj bo tiho, ter jo za nameček še ozmerjal s kuzlo.

Jerajeva je ob vložitvi civilne tožbe zaradi razžalitve od Starihe, ki je bil nekaj let tudi ljubljanski mestni svetnik, zahtevala 5500 evrov, sodišče je na koncu odločilo, da bo 2500 evrov dovolj.

Spomnimo: Stariha je oktobra 2020 pod njeno objavo na platformi twitter (danes X) zapisal: »Kuzla, tiho, k nogi!« Jerajeva je dan prej, ko je takratni premier Janez Janša za 30 dni za vso Slovenijo napovedal razglasitev epidemije, zapisala: »V čem je problem komuniciranja? Enemu Kacin ni všeč, drugemu Hojs. To, kar je pomembno in govorijo vsi, pa so: maske, razkuževanje in razdalja 1,5 m. Še narisano imate. Kaj bi še radi?« In na ta tvit se je odzval Stariha.

Da se z ukrepi takratne vlade med epidemijo ne strinja, je Stariha nato še pokazal z udeležbo na kolesarskih protestih.