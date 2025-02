V Narodni galeriji v Ljubljani bodo danes med 18. in 19. uro nadaljevali cikel Kustos/Kustosinja za en dan. Tokratna gostja bo dr. Maja Bogataj Jančič, strokovnjakinja na področju avtorskih pravic in prava intelektualne lastnine; v zadnjem času veliko deluje na področju upravljanja podatkov za umetno inteligenco ter se ukvarja z avtorskimi pravom za področje raziskovanja in znanosti.

Znana osebnost na vodstvu z obiskovalci v prijetnem vzdušju deli osebni pečat.

Pri sprehodu med zakladi po Narodni galeriji bo predstavila nekatera aktualna vprašanja, povezana z avtorskimi pravicami, kulturno dediščino in tudi umetno inteligenco. Razodela bo, katera je njena najljubša slikarka, a vseh njenih del ne bo mogla pokazati, saj so številne slike iz obdobja 1848–1918 zdaj na Dunaju na razstavi Svet v barvah. Razkrila bo tudi, kako je povezana s slikarjem Matijo Jamo.

S ciklom vodstev Kustos/Kustosinja za en dan Narodna galerija odpira vrata drugačnim pogledom, povezuje različna znanja in zvrsti umetnosti, odkriva zgodbe za umetninami, pri vsem tem pa je najpomembnejši osebni pečat, ki ga na vodstvu z obiskovalci v prijetnem vzdušju deli izbrana znana osebnost.