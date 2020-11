Kustečeva v Bruselj pošilja Slovenca, obeta se mu več kot pet tisočakov plače

izpolnjeni pogoji za učitelja/učiteljico v prvem in drugem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole,

opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja,

najmanj triletne delovne izkušnje na delovnem mestu učitelja/učiteljice v prvem in drugem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole,

znanje vsaj enega od sporazumevalnih jezikov v evropskih šolah (angleščina, francoščina, nemščina) na ravni najmanj B2 po Skupnem evropskem jezikovnem okviru (v nadaljevanju: SEJO),

v času prijave sklenjena pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas v javni osnovni ali srednji šoli v Sloveniji.

Izbrani kandidat bo v Bruslju poučeval najmanj devet šolskih let. FOTO: Leon Vidic, Delo

Evropske šole

Slovenija se je leta 2004 z vstopom v Evropsko unijo vključila tudi v sistem evropskih šol s sedežem v Bruslju, ki so ga ustanovile države članice EU. Prva evropska šola je bila ustanovljena leta 1953 v Luksemburgu, danes pa deluje 13 evropskih šol v šestih državah članicah (t. i. šole tipa I). V državah članicah EU delujejo tudi akreditirane evropske šole, med katerimi je Evropska šola Ljubljana, ki je začela izvajati program 1. septembra 2018.



Cilj sistema evropskih šol je izobraževati in vzgajati otroke iz različnih držav v njihovem maternem jeziku, v duhu tesnega sodelovanja in sobivanja v raznolikem medkulturnem okolju. Program evropskih šol zajema predšolsko vzgojo (dve leti), primarno stopnjo (pet let) in sekundarno stopnjo (sedem let), izobraževanje se zaključi z evropsko maturo. V vsaki evropski šoli je več t. i. jezikovnih sekcij, v katerih se enotni program izvaja v jeziku sekcije po istih učnih načrtih in na enak način.



V ožji mreži evropskih šol tipa I ni slovenske jezikovne sekcije zaradi premajhnega števila slovenskih otrok, zato se izobražujejo v angleški, francoski ali nemški jezikovni sekciji, slovenščino pa imajo v programu kot predmet prvi jezik.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki ga vodi, je objavilo poziv za napotitev na delovno mesto učitelja/učiteljice slovenščine na primarni stopnji Evropske šole Bruselj I.Začasna napotitev na delo v tujino s polnim delovnim časom traja devet šolskih let, pod pogojem da je napotena oseba pozitivno ocenjena po dveh letih in po petih letih službovanja. Napotitev se izjemoma lahko podaljša na 12 let.Med začasno napotitvijo na delo v evropsko šolo učitelj/učiteljica ostane v delovnem razmerju pri svojem delodajalcu v Sloveniji. Pravice in obveznosti napotenih oseb so določene v zakonu, ki ureja delovna razmerja v Sloveniji, in predpisih evropskih šol. Delo poteka v izrazito večjezičnem in večkulturnem okolju, zato sta poleg osnovne usposobljenosti za delo pomembna tudi znanje tujih jezikov in sposobnost delovanja v jezikovno in kulturno raznolikem okolju, piše v pozivu.Splošni pogoji:Zaželene so izkušnje z diferenciacijo pouka za otroke s posebnimi potrebami, izkušnje pri delu v starostno heterogenih skupinah oziroma združenih oddelkih, pri delu v večkulturnem in večjezičnem okolju na področju vzgoje in izobraževanja ter izkušnje pri uporabi informacijskih in komunikacijskih tehnologij.Rok za prijave je četrtek, 26. november 2020. Več o razpisu lahko preberete tukaj V skladu s pravilnikom je plača delavca, napotenega na delo v evropske šole, sestavljena iz dveh delov. En del predstavlja plačo, ki bi jo prejemal za delo v Sloveniji in mu jo izplačuje matični delodajalec v Sloveniji, ki od nje odvaja davke in prispevke v Sloveniji. Ta del delodajalec (slovenska šola) dobi povrnjen od ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Drugi del plače izplačuje delavcu evropska šola. Ta del predstavlja razliko med »slovensko« plačo, vključno z vsemi nacionalnimi prejemki (bruto), od katerih se odštejejo prispevki za socialno varnost, in plačo, ki učitelju pripada po omenjenem pravilniku, so pojasnili na ministrstvu.Za poučevanje na primarni stopnji je začetna osnovna plača od 3829,79 do 4610,39 evra, glede na plačni razred (od 1 do 7), v katerega je učitelj uvrščen ob nastopu dela, upoštevajoč delovno dobo v vzgoji in izobraževanju. Učitelj lahko z leti napreduje do 12. razreda, v katerem znaša plača 5381,13 evra. Za okvirno oceno neto plače je treba od osnovne plače odšteti višino evropskega davka (je progresiven glede na višino plače od osem do 45 odstotkov, povprečno pa med 20 in 30 odstotki), pri izračunu pa se upošteva davek, ki je že obračunan v Sloveniji.Delavcu pripadajo tudi dodatki za bivanje zunaj matične države v višini 16 odstotkov plače, dodatek za zakonca, za otroka, za šolanje otrok. Tudi ta del izplačuje evropska šola.Če povzamemo, slovenska stran (ministrstvo za izobraževanje, znanost in športu prek matične šole) učitelju plačuje plačo, ki bi jo prejemal v Sloveniji, ostalo mu izplačuje evropska šola, pravijo na ministrstvu.