Kustečeva tarča številnih očitkov: pozivajo jo k odstopu

LMŠ, SD, Levica in SAB zahtevajo sklic nujne seje odbora za izobraževanje, znanost in šport zaradi posledic neaktivnega in nestrokovnega delovanja ministrice Simone Kustec. Odboru so predlagali, naj ministrico pozove k odstopu, saj da je to edini način, da ne naredi še več škode. »Ministrica za izobraževanje je dokazala, da se ne bori ne za znanje, ne za učence, dijake, ne za šport. Svoj resor in vse skupine, za katere je odgovorna, je spet pustila na cedilu. /.../ Ker kar naprej dela škodo, mora ministrski položaj nemudoma zapustiti.«



Na Kustečevo letijo številni očitki. Predstavniki združene opozicije KUL ji očitajo nejasnosti pri odgovorih o bližajoči se maturi, neaktivnost in nestrokovnost pri pozivu za samotestiranje učencev, neupoštevanje stroke, očitajo ji, da je naredila veliko škodo na področju športa, da je vrtce in šole pri zadnjem zaprtju med prvimi zapirala ...



