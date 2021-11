Ministrica poziva župane, šole dobili nove okrožnice

sMinistrica za izobraževanje Simona Kustec je pojasnila, da je ljubljanskega župana Zorana Jankovića v ponedeljkovem pogovoru, v katerem jo je seznanil s pobudo, da bi se učenci prve triade samotestirali doma, prosila za spoštovanje veljavnega odloka. Vsem županom pa je poslala poziv, naj podprejo ravnatelje pri izvajanju proticovidnih ukrepov. Janković je namreč danes na novinarski konferenci pojasnil, da ravnatelji ljubljanskih osnovnih šol, oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje mestne občine ter tudi sam vladi predlagajo, da bi se otroci prve triade samotestirali doma. O tem pa je v ponedeljek govoril tudi z ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec, ki mu je ustno potrdila, da bo predlog poslala v odločanje vladi.

Na ministrstvu za izobraževanje so za STA pojasnili, da se je ministrica na Jankovićevo pobudo z njim slišala v kratkem telefonskem pogovoru, v katerem jo je župan obvestil o pobudi osnovnošolskih ravnateljev Mestne občine Ljubljana in jo prosil, da to pobudo prenese do vlade in posvetovalne skupine.

Posebna prošnja in poziv

»Ministrica je župana prosila za spoštovanje veljavnega odloka in ponovila zavezo, da bo podpirala vse ukrepe, ki jih bo epidemiološka in zdravstvena stroka opredelila kot varne za izvajanje pouka v prostorih šol v času zahtevnih razmer pojavnosti covida-19,« so zapisali. Dodali so, da pa se je ministrica s posebno prošnjo in pozivom k spoštovanju ter pomoči pri izvajanju veljavnega odloka danes obrnila na vse županje in župane slovenskih občin. Ministrica je v pismu županom zapisala, da najbolje poznajo delovanje določene šole in njenega vodstva. Pozvala jih je, naj ravnateljem čim bolj pomagajo pri organizacijskih in drugih težavah zaradi izvajanja odloka.

Štrukelj: Propadel zadnji poskus, da bi se učenci v prvi triadi samotestirali doma Tudi zadnji poskus osnovnošolskih ravnateljev, da bi v zadnjem trenutku spremenili odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje okužb z novim koronavirusom v delu, ki se nanaša na šolstvo, in pustili učence v prvi triadi, da se samotestirajo doma, je po navedbah Sviza propadel. Šolniki sicer popoldne pričakujejo okrožnico z jasnejšimi napotki. Ravnatelji so pričakovali, da jim bodo predstavniki ministrstev za izobraževanje in zdravje ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) prisluhnili na današnjem srečanju pred sredinim začetkom tedenskega obveznega samotestiranja na novi koronavirus vseh učencev in dijakov v šolah. »Danes je bil narejen še en poskus, da bi se otroci prve triade vsaj za nekaj časa v začetku najprej samotestirali doma, a ni naletel na posluh pristojnih. Dlje od tega, da bo ministrica za izobraževanje, znanost in šport prenesla to zahtevo, nismo prišli,« je za STA povedal glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanost in kulture Slovenije (Sviz) Branimir Štrukelj.

Župane je prosila tudi, naj občane in še posebej starše šoloobveznih otrok pozovejo, naj zaupajo zdravstveni stroki in s spoštovanjem ukrepov prispevajo pomemben del pri obvladovanju epidemioloških razmer. Kot je v pismu zapisala Kustečeva, se veliko ravnateljev v teh dneh sooča s številnimi pritiski nekaterih skupin staršev, ki se z ukrepi ne strinjajo in zahtevajo, da so učenci v šoli brez zaščitnih mask in brez samotestiranja. Ministrstvo pa ob tem skuša ravnateljem pomagati po najboljših močeh.

Obvezno samotestiranje se začne v sredo

Obvezno samotestiranje na novi koronavirus bodo v šolah začeli izvajati v sredo. Starši ali skrbniki bodo za učence podali predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju samotestiranja. Tistim učencem in dijakom, ki se ne bodo samotestirali, bodo začasno prepovedali zbiranje v šoli in se bodo izobraževali na daljavo.