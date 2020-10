Kurz: Pripravite se na izjemno težke čase

Avstrijski kancler Sebastian Kurz je spričo dnevno rekordno visokih številk okuženih z novim koronavirusom državljane danes pozval, naj držijo skupaj, da bi število okužb obdržali na nizki ravni. Da bi preprečili širjenje virusa in s tem ponovno popolno zaprtje, je pomembno omejiti stike in nositi zaščitne maske, je opozoril Kurz.



Na vseh nas je, da preprečimo vnovično popolno ustavitev javnega življenja - s tem ko omejimo stike, se odpovemo večjim zasebnim srečanjem in zabavam, je v videu z naslovom Položaj v Avstriji je resen, objavljenem na Facebooku, sporočil kancler.



Kurz je državljane opozoril, naj se pripravijo na »zahtevno jesen in zimo«, na »izjemno težke čase« z omejitvami, nujnimi ukrepi in odpovedovanjem. Ob tem je ocenil, da naj bi bilo prihodnje poletje na voljo cepivo in s tem tudi vrnitev v normalnost, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.



Kancler je omenil tudi očitno »utrujenost« zaradi novega koronavirusa, ki sproža vse več teorij zarote, vse do pozivov, naj ljudje ne spoštujejo ukrepov. Ob tem je potrdil, da pandemija v državi z okoli tisoč do 1500 na novo okuženimi dnevno trenutno še ne predstavlja težav za intenzivno medicino. Toda število okužb raste eksponentno, številke bi se lahko podvojile v treh tednih. V kolikor tega ne bodo uspeli ustaviti, bo imela Avstrija v decembru dnevno 6000 novih okužb.



»Cilj mora biti, da to preprečimo«, z omejitvijo stikov in nošenjem zaščitnih mask, je dejal Kurz.



V soboto so potrdili, da je bil na novi koronavirus pozitiven avstrijski zunanji minister Alexander Schallenberg. Po besedah njegove predstavnice obstaja sum, da se je okužil na ponedeljkovem zasedanju z evropskimi kolegi v Luksemburgu. Preventivno so zato testirali vse člane avstrijske vlade, ki pa so bili vsi negativni.