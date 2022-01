Na naše uredništvo se je obrnil bralec, čigar žena je bila s testom PCR testirana v Zdravstvenem domu Domžale, in sicer v soboto, 15. januarja popoldan. Na hitrem testu je bila pozitivna, zdaj pa na rezultate PCR-testa čaka že več kot 32 ur. Ko je želel izvedeti, zakaj jih še ni, so mu povedali, da je kurir pozabil dostaviti teste na analize. Ali se je res zgodila napaka, smo preverili v Zdravstvenem domu Domžale, tam pa so potrdili, da je 15. januarja prišlo do težav pri popoldanskem odvozu vzorcev z njihovega testirnega mesta na Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo v Ljubljani. Paket ...