Kurentov letos ne bo

Spoštujmo tradicijo, obujajmo spomine. Foto: Primož Hieng

»Prireditve letos ne bo,« so sporočili s Ptuja. Organizatorji tradicionalnega kurentovanja na Ptuju so z zavedanjem, da je prav v časih negotovosti treba še toliko več pozornosti namenjati ohranjanju tradicije, poskrbeli, da bodo ptujske ulice v slikovni in zvočni podobi sprehajalcem vendarle pričarale karnevalsko vzdušje.V šestih desetletjih so na Ptuju in v okolici ustvarili mnogo nepozabnih spominov, spisali veliko uspešnih zgodb in ohranili tisto najpomembnejše – etnografsko kulturno dediščino. Zahvala gre vsekakor požrtvovalnim skupinam in posameznikom, ki vsako leto znova navdušujejo številne obiskovalce.Lansko, jubilejno 60. kurentovanje je naredilo odličen vtis z več kot 7000 nastopajočimi iz 16 držav in z več kot 100.000 obiskovalci pritegnilo izjemno pozornost ter upravičilo kakovost, ki jo izpostavljajo svetovno priznani turistični vodniki in mediji, kot sta Lonely Planet in The Guardian. Prav ohranjanje pustne tradicije je tudi pripeljalo do vpisa obhoda kurentov na seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva pri Unescu.Letošnje kurentovanje bo ob spremljanju prijetnih spominov potekalo prek facebook kanala @Kurentovanje, instagrama @Kurentovanje ter na spletni strani www.kurentovanje.net. »Z aktivno prisotnostjo na navedenih kanalih bomo skupaj soustvarjali zgodbo letošnjega 61. kurentovanja, prav s ciljem, da se leta 2022 ponovno srečamo na ptujskih ulicah,« pravijo organizatorji.Letošnje kurentovanje poteka med 2. in 16. februarjem pod sloganom Spoštujmo tradicijo, obujajmo spomine.