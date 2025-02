Kurenti bodo skočili v pustni čas

Pustni čas se na Ptujskem že dobri dve desetletji tradicionalno začenja z nočnim kurentovim skokom na svečnico, 2. februarja, ko se kurenti zberejo ob ognju na domačiji 2. princa karnevala Matevža Zokija v Budini.

Kurentov skok se tradicionalno odvija na svečnico opolnoči. Na ta dan si namreč kurenti po tradiciji prvič nadenejo zvonce, s katerimi zaplešejo ob ognju, s tem pa začnejo svoje poslanstvo odganjanja zime in zla v zameno za pomlad, srečo in dobro letino. Gre sicer za starodavni običaj, po katerem si kurentijo lahko nadenejo šele na svečnico.

Dogodek na Budini poleg obiskovalcev ne glede na mrzlo noč že po tradiciji privabi več sto kurentov, ki tako na svoj način uradno odprejo pestro pustno ptujsko dogajanje. Tam dočakajo polnoč, ko skoči prvi kurent in glasno zazvoni, potem pa mu sledijo vsi ostali. Šele po tem dnevu lahko začnejo obhode, ki so zadnjih osem let vpisani tudi v Unescov seznam nestvarne kulturne dediščine.

Osrednje dogajanje ptujskega festivala, ki velja za največji prikaz pustne dediščine v tem delu Evrope, vključuje dve glavni povorki. Otvoritvena etnografska povorka bo potekala 22. februarja, ko pričakujejo okoli 2300 tradicionalnih mask, mednarodna karnevalska povorka pa bo 2. marca združila okoli 2900 udeležencev iz devetih držav. Festival bo skupno gostil več kot 6800 nastopajočih.

V sklopu festivala, ki bo letos potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednice republike Nataše Pirc Musar, se bo zvrstilo tudi več kot 30 spremljevalnih dogodkov, med drugim Ex tempore, pustni korzo in otroška pustna povorka, ki bo 3. marca.