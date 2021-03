Kupujete stanovanje? Preberite, kako do najugodnejšega kredita

Zaprosite za individualno ponudbo



Dodatne storitve lahko močno zvišajo strošek

Slovenci smo zelo navezani na nepremičnine in skoraj ga ni, ki si ne bi želel svojega lastnega stanovanja ali hiše. To se trenutno tudi zelo kaže pri cenah nepremičnin, še posebej na najbolj želenih lokacijah, kjer ponudbe ni veliko. Če pa se vendarle odločate za nakup, ga boste verjetno lahko opravili šele ob pomoči kredita. Stanovanjske kredite v Sloveniji ponuja 14 bank in hranilnic.Za lažjo odločitev pri kateri banke se zadolžiti, so pri Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) pripravili primerjalnik stroškov kredita za 80.000 evrov z dobo odplačila 20 let . V primerjalniku so zbrani podatki za kredite s spremenljivo in fiksno obrestno mero, kjer jih banke ponujajo. Prvi je trenutno najugodnejši pri Intesa Sanpaolo banki, kjer skupni stroški znašajo 14.393 evrov, najugodnejši kredit s fiksno obrestno mero pa ponuja DBS s skupnimi stroški 20.400 evrov.Pri pripravi primerjave so predpostavili, da je potrošnik komitent banke, pri kateri najema kredit, da sklene premoženjsko zavarovanje premičnine ter ni deležen posebnih ugodnosti. Pri tem ZPS opozarja, da gre le za okvirne izračune oziroma da banke pri odobravanju stanovanjskih kreditov upoštevajo številne individualne kriterije, zato je ponudba, ki jo boste prejeli, lahko drugačna. Pri ZPS svetujejo, da izberete najmanj tri najugodnejše banke in jih zaprosite za individualno ponudbo ter da se pozanimate o morebitnih dodatnih ugodnostih. Banko, pri kateri imate odprt račun, obvestite o prejetih ponudbah, morda vam bo pripravljena ponuditi ugodnejši kredit. Ne pozabite se pogajati za boljše kreditne pogoje, še svetujejo.Če banka določeno obrestno mero ponuja le, če se odločite za dodatne storitve (zavarovanja, elektronska banka, kreditna kartica ...), stroški teh dodatnih storitev običajno niso vključeni v enotno obrestno mero (EOM) in skupni znesek, ki ga boste plačali. Lahko se zgodi, da boste za dodatne storitve odšteli veliko več, kot boste prihranili z ugodnejšo obrestno mero, ki vam jo za kredit ponuja banka, še opozarjajo.Opažajo, da so razlike med bankami manjše zaradi ugodnejših ponudb na vrhu lestvice (cenejši najdražji krediti). V zadnjih štirih mesecih je šest bank znižalo svoje obrestne mere: Delavska hranilnica, Gorenjska banka, Sberbank, SKB, Unicredit in Nova KBM. Pri zadnji so zabeležili največje znižanje fiksne obrestne mere, in sicer za 0,8 odstotne točke. Edino povišanje so zasledili pri Sparkasse banki, ki je za 0,25 odstotne točke dvignila fiksno obrestno mero.