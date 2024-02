Kupujete avto? To morate nujno vedeti

Ko kupujemo avtomobil, se odločamo tako ali drugače, na podlagi želja, potreb, finančnih zmožnosti. Ko vozilo že nekaj časa imamo, pa je ob siceršnji funkcionalnosti tudi zelo pomembno, koliko imamo ali nimamo z njim težav, če je treba nenačrtovano na servis in odpreti denarnico. Tudi zato so vselej zanimive analize zanesljivosti in zadovoljstva uporabnikov.

Tokratno so pripravile potrošniške organizacije in je nastala na podlagi skoraj 30.000 odgovorov iz osmih držav. Prvič so v organizaciji Zveze potrošnikov Slovenije v njej sodelovali tudi slovenski anketiranci, poleg njih pa še potrošniki iz Belgije, Češke, Francije, Italije, Nizozemske, Portugalske in Slovaške. Lansko pomlad in poletje so poslale vprašalnik članom, vsak je lahko dal odgovor za največ dva avtomobila, pri čemer je bila analiza razdeljena na oceno zadovoljstva in zanesljivosti. Upoštevali so le avtomobile oziroma posamezne modele, stare od šest mesecev do dvanajst let, za katere so dobili vsaj 30 odgovorov, in znamke, za katere so prejeli vsaj 40 odgovorov.

Indeks zanesljivosti znamke, avtomobila ali njegove izvedenke predstavlja povprečje vseh ocen, zbranih iz odgovorov za posamezen avtomobil določene znamke. Pri njegovem izračunu so upoštevali število in vrsto težav, ki so nastale od nakupa avtomobila, resnost težav, starost avtomobila in število prevoženih kilometrov.

Problemi po sklopih

Težave, ki lahko vplivajo na delovanje avtomobila, so razdelili v 18 sklopov, ki imajo v oceni različno pomembnost. Za primerjavo: zavorni sistem je štirikrat bolj pomemben kot ogrevanje in ventilacija ter dvakrat bolj kot izpušni sistem. Upoštevali so še resnost težave in število prevoženih kilometrov. Največ težav je bilo z elektriko (tisto, ki ni povezana z delovanjem motorja), delež je bil 13 odstotkov. To ni presenečenje, elektrika je tudi v statistikah, ki jih vodijo avtomobilski klubi, kot so Adac, TÜV ali posebne organizacije tipa J. D. Power, vselej na vrhu težav.

Na splošno so ocene za večino avtomobilov in znamk precej ugodne, saj je imela velika večina 80 točk od 100 možnih. A vendarle kakršna koli okvara lastniku povzroči nevšečnosti in stroške, zato je pomembna vsaka točka, ki izhaja iz praktičnih izkušenj.

Pri zanesljivosti znamk je zmagovalec prestižni Lexus s kar 98 točkami, za njim sta Subaru in Suzuki s po 93 točkami, peterico pa skleneta Toyota in Cupra s po 91 točkami. Rečemo lahko, da so se Japonci, kar se tiče znamk, odrezali najbolje. Na dnu je Land Rover (64 točk), tudi Opel je s 76 točkami kar oddaljen od peterice znamk z 80 točkami (Citroën, Ford, Lancia, Peugeot in Volkswagen).

Najpogostejše težave VIR: ZPS

Kazalnik za kupce rabljenih

Za najzanesljivejše so se izkazali fiat panda z litrskim bencinsko-električnim hibridnim motorjem, električna tesla model Y (lani najbolje prodajani avtomobil na svetu), lexus NX z 2,5-litrskim hibridnim motorjem prejšnje generacije (do letnika 2021) in suzuki ignis z 1,2-litrskim hibridnim bencinsko-električnim motorjem. Družba je precej različna: fiat panda in suzuki ignis spadata med cenovno najdostopnejše avtomobile, medtem ko sta lexus NX in tesla Y iz precej višjega cenovnega razreda.

Za najmanj zanesljive so se izkazali alfa romeo giulietta z 1,6-litrskim dizelskim motorjem (izdelovali so jo do leta 2020), električni volkswagen ID.3, volkswagen sharan z dvolitrskim dizelskim motorjem in ford c-max z 1,6-litrskim dizelskim motorjem. Tudi zadnja dva modela nista več na prodaj.

Kot pravijo na Zvezi potrošnikov Slovenije, je ocena zanesljivosti in zadovoljstva z avtomobili dober kazalnik, kaj lahko pričakujemo kot lastniki določenega modela; ti podatki utegnejo biti zanimivi tudi ali predvsem za kupce rabljenih avtomobilov. Dolgoročno naj bi se bolj zanesljive znamke tudi bolje prodajale, čeprav se zdi, da je pri priljubljenosti med kupci včasih bolj pomembno še kaj drugega.

V anketi so dobili še nekatere zanimive podatke. Kot so nam povedali na ZPS, je bil med sodelujočimi pri nas največji delež gospodinjstev, ki imajo dva avtomobila, med vsemi jih je bilo 40 odstotkov. Jih je bilo pa tudi skoraj deset odstotkov s tremi vozili, tako kot v Italiji, povprečje v celotni anketi je bilo šest odstotkov. Večina, kar 62 odstotkov, je pri nas avtomobil kupila z gotovino, tako visoko oziroma še nekoliko više sta le Francija in Češka. V Sloveniji, ki je bila vključena prvič, je z odgovori v anketi sodelovalo 400 članov ZPS.