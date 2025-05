Piran je arhitekturni biser, ki ima več palač. Te danes tudi s svojimi poimenovanji spominjajo na bogato preteklost mesta in njegove premožnejše meščane, ki so jih zgradili, med njimi pa je ob notranjem mandraču gotovo znamenita palača Gabrielli. Tudi z notranjostjo velja za primer najkakovostnejše klasične arhitekture mesta. Ima kamnito stopnišče z mogočnimi stebri, originalne stropne poslikave, dekorativne štukature in marmorirano ostenje, kar daje sobanam s pogledom na piranski mandrač prav poseben čar. Po 81 letih Palačo je med letoma 1849 in 1851 zgradila družina Lodovica Gabriellija in...