Kupci brez maske, poslanki SDS je zaklical: Pokliči Janšo

Stranke opozarjajo, pokličejo lahko policijo

Poslanka SDSje bila pred dnevi v prodajalni trgovca s pohištvom v Ljubljani in je napisala, da nekateri ne upoštevajo protikoronskih ukrepov. Zapisala je (nelektorirano), da je v trgovino »vstopi mlad par z otrokom, oba brez mask. Opozorim gospo uslužbenko, ki reče: zato imamo varnostnika (ga ni) ter se naprej pogovarja z nekom. Ta zavpije za mano, Janšo poklič. Opozorim prodajalca pa reče, ne spoznam se na zakone. Kaj pa naj naredim. Prodajalec mi odgovori na vprašanje, kje ima šefa: A vam kej pomaga, če vam povem, da je na dopustu?« Dodala je, da je v tej trgovini ne bodo več videli.Obrnili smo se tudi na trgovino s pohištvom, kjer so nam zagotovili, da v svojih prodajnih centrih spoštujejo vse ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa, »vključno z obvezno uporabo zaščitnih mask v naših prostorih, kar je tudi jasno označeno v vhodih v naše prodajne centre. Sicer nimamo varnostnika (kot tudi ne večino trgovin), vendar so v primeru neuporabe zaščitnih mask naši zaposleni dolžni stranko vljudno in s spoštovanjem opozoriti na uporabe zaščitna maske. Če pride do zaostrenih situacij, pokličemo policijo, ampak do sedaj še nismo imeli takega primera, še vedno smo take situacije rešili na human način, s pogovorom.«Konkretnega primera ne morejo komentirati, ker je bil takrat vodja prodajnega centra res na dopustu, vendar pa je bil prisoten njegov namestnik. Zatrdili so, da bodo zadevo podrobneje raziskali.