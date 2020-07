Kup nagrad za lepše počitnice

Poskrbljeno za žejo

Po neposrečenem uvodu v poletje, ko nam niso šli na roko ne vreme ne ukrepi v zvezi s koronavirusom, od katerih bo odvisno tudi, ali bomo lahko dopustovali vsaj na Slovencem ljubi hrvaški obali, dnevnik z najvišjo naklado na Slovenskem začenja veliko nagradno igro Poletje s Slovenskimi novicami Uvod v vroče poletje bo tako za naše zveste bralce in bralke tudi razveseljujoč, saj boste z malo sreče, po tistem, ko seveda izpolnite prijavnico , ki bo od danes naprej na voljo v vsaki številki Slovenskih novic, Nedeljskih novic in na spletu vse do 5. avgusta, ko bo objavljena zadnja prijavnica, prav vi prišli do bogate nagrade. Naj se nam obeta še tako huda pripeka, bodo nagrajenci zagotovo predli od ugodja, saj bodo dobro opremljeni pričakali konec poletja. Nagradni paket je namreč vsako leto bogatejši. In kaj se skriva v njem?Da ne bomo žejni, je tako kot do zdaj poskrbela Dana, ki bo srečnikom vsak dan podelila 6 plastenk po liter in pol mineralne vode Dana, 6 litrov Dana Zero lubenica in šest plastenk po liter in pol Dana gazirane vode. Bolj sladkosnedi se bodo lahko odžejali z Dana Ledenim čajem s slamico, saj jih je v paketu kar 24, tisti, ki prisegate na bolj zdravo, pa imate na voljo 12 litrov Dana limonade.Za žejo bo poskrbela tudi Radenska, ki podarja 6 plastenk po liter in pol gazirane vode Radenske kraljevi vrelec, za tiste, ki ne marate izrazitih mehurčkov, pa je na voljo 6 plastenk po liter in pol blago gazirane vode. V paketu je še šest plastenk Radenske Naturelle, bolj sladkosnedi se lahko veselite šestih plastenk Radenske z okusom eksotičnega manga.Ker prigrizki vedno prijajo, pa naj bo zunaj mrzlo ali vroče, vas bodo v nagradnem paketu razveselili izdelki Intersnack Chio z različnimi okusi. V paketu vas namreč čakajo Chio čips Exxtra z morsko soljo, Chio čips Exxtra s kislo smetano in čebulo, Chio čips Exxtra z grško omako tzatziki, Chio Oven chips s papriko, Chio Oven chips s kislo smetano, Chio Lentil chips z morsko soljo, Chio Lentil chips s kislo smetano. Kakšen večer pa lahko preživite ob tortiljah, saj vas v paketu čakata tudi Chio Tortilla koruzni čips z nacho sirom in Chio Tortilla koruzni čips s čilijem za vse tiste, ki prisegate na pekoče.Morda si lahko prigrizke začinite tudi sami, saj Kotanyi podarja vrsto kakovostnih začimb. V paketu boste tako našli brinove jagode, kardamom celi, poper rdeči celi, začimbno mešanico za žar Žar Magic dust in tudi začimbno mešanico s soljo. Med začimbami boste našli tudi dva naravna Kotanyieva prigrizka, in sicer Natural snack jabolčni čips in jabolčni čips s cimetom.Ob dejstvu, da imate začimbe, ne bo nobenih težav, kako pripraviti meso, ki ga v vrednosti 20 evrov vsak dan podarja Meso Kamnik. Izdelki iz mesa in meso, ki ga ima na skrbi mesar Anton in ga najdemo pod imenom Anton meso Kamnik, je namreč stoodstotno slovenskega izvora in iz lastne reje.Torej imamo začimbe, imamo meso. Kako ga pripraviti? Brez skrbi, v paketu vas namreč čakata še žar na oglje MQ ter šestdelni set za peko. Da boste lažje odstranili umazanijo, ki se ji ob pripravi žara težko izognete, vas v paketu čaka tudi komplet kuhinjskih brisač. Vse za dober piknik.Ker imamo med počitnicami ali dopustom čas tudi za dobro knjigo, so Učila International Felix poskrbela tudi za dušno zdravje. Tako vas v paketu čakajo tri različne zvrsti knjig. Tiste, ki so vam bliže kriminalne zgodbe, bo razveselila kriminalka Izpustila sem te avtoriceBolj romantične bo razvnela knjiga z naslovom Njegova kraljica, ki jo je napisalače pa ste ljubitelj zgodovine, potem bo za vas prava izbira zgodovinski roman Pirat avtorjaDa bo branje na plaži udobnejše, si lahko ležalnik podložite s Svilanitovo brisačo za plažo, pri tem pa se pred močnim soncem zaščitite s pršilom za sončenje Hawaiian Tropic. In če morate vmes tudi po opravkih, s senčnikom za avto poskrbite, da vam za volanom ne bo prevroče.