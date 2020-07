Kup daril za 13 članov družine Bači

Miša se je razveselila naše nagrade.

Družinsko druženje bo!

Veliko sodelujem v različnih nagradnih igrah, zlasti pri Novicah.

Oboroženi za počitnice in piknike

Miša na domači kmetiji goji industrijsko konopljo, iz katere prideluje izključno čaje.

»Vauuu! Res ste mi polepšali dan in tudi poletje,« je skorajda vriskala tokratna nagrajenka Poletja s Slovenskimi novicamiali, kot jo kličejo skoraj vsi s prekrasnih goričkih hribčkov, ko smo ji sporočili veselo novico, da je žreb izbral prav njo.»Že večkrat sem prebrala, kaj je vse v paketu, in vidim, da so same koristne reči, in vse bodo prišle prav. Ko ste poklicali, sem bila na morju, pri sestriv Kopru, in veselje je bilo še večje,« nam je dejala ob obisku pri njej in mamiter očetuv Fokovcih nad Moravskimi Toplicami.Vesela 25-letnica, ki je osnovno šolo obiskovala v domači vasi, srednjo farmacevtsko šolo v Ljubljani, diplomirala pa iz prehranskega svetovanja – dietetike v Izoli, dodaja: »Veliko sodelujem v različnih nagradnih igrah, zlasti pri Novicah. Doslej sem bila deležna le manjših dobitkov, tokrat pa se veselim prve večje nagrade. Seveda doma tudi sploh veliko pijemo prav izdelke Radenske in Dane, radi imamo tudi preostale priboljške, seveda pa so zraven tudi druge koristne reči, ki so vedno dobrodošle.«Pri zgovorni in vedno nasmejani Miši gotovo ne more biti dolgočasno, saj že snuje načrte za piknik, kjer bo glavno besedo pri peki imel oče Štefan, sicer kuhar v znanem gostišču v Sebeborcih, za drugo pa so poskrbeli Slovenske novice in naši pokrovitelji (Dana, Radenska, Intersnack – Chio, Kotanyi, Svilanit, Učila International – Felix in Meso Kamnik – Anton). »Poleg mame in očeta bosta na piknik vabljeni tudi sestri, ki živi v Murski Soboti, ter Tamara z družinama. Tako nas bo skupaj 13 in veselo bo. Hvala Novicam, kajti vse, kar sem dobila, bo dobrodošlo,« še pove Miša, ki ima doma veliko dela tudi na svoji kmetiji, kjer goji industrijsko konopljo, iz katere prideluje izključno čaje.Sicer pa, nabor nagrad v paketu letošnjega nagradnega Poletja s Slovenskimi novicami je dejansko izjemno pester in ne glede na to, koliko družinskih članov je pri nagrajenki ali nagrajencu, se gotovo najde nekaj za vsakogar. In vsi srečni nagrajenci naše nagradne igre so se že in se še bodo dobro oborožili za počitnice, doma, na morju ali kjer koli drugje, seveda tudi za domači piknik.V darilni paket so priloženi še bon za nakup mesa Mesa Kamnik, ki ga lahko spečejo na priročnem žaru na oglje MQ, priložen je seveda tudi set za peko na žaru 6 v 1, dišeče začimbe Kotanyi, pa mehke brisače Svilanit, knjige založbe Učila – Felix, dodali smo še komplet kuhinjskih brisač, senčnik za avto in seveda, da ne bo opeklin, pršilo za sončenje Hawaiian Tropic. Tukaj so še slastni prigrizki Chio, ki gredo v slast tako otrokom kot odraslim.