Kulturno v Aninem tednu

Kulturno društvo Sveta Ana iz Svete Ane v Slovenskih goricah, sestavljeno iz treh sekcij – pevske, plesne in dramske – v tem tednu pripravlja dve samostojni prireditvi. Prvi dogodek Ples pod lipo bo jutri ob 20. uri na osrednjem trgu Svete Ane, drugi pa dva dni pozneje, ko bo v Okrepčevalnici Šenk Poletna noč.

Na sceni že 96 let

Društvo deluje že 96 let. »Nekoč so v teh krajih živeli zelo preprosti ljudje, a so čutili potrebo po ustvarjanju kulturnih dogodkov ter ohranjanju kulturne dediščine. Prav njim gre zahvala, da so pomembnost kulturnega udejstvovanja prenesli na nas – mlade rodove,« pojasnjuje podpredsednica KD Sveta Ana Mojca Simonič. Kot pravi, se z mladimi člani, ki štejejo povprečno 25 let, zelo trudijo, da obiskovalce vedno znova navdušijo.

KD Sveta Ana v petek, 22. julija, vabi na pevski večer. FOTOGRAFIJI: Marjan Dvoršak

»Ponosni smo, da naše društvo kljub času, ko prostovoljna dejavnost upada, ustvarja na zelo visokem nivoju,« pravi Simoničeva in dodaja, da se je v dolgem obdobju delovanja društva zvrstilo mnogo prireditev, tako pevskih, plesnih kot dramskih, a jim idej za vedno nove podvige in aktivnosti ne primanjkuje.

Najprej ples, nato petje

Ples pod lipo pripravljajo člani folklorne skupine društva, ko bo na oder stopilo več kot 70 plesalcev in glasbenikov. »Anovški folkloristi, ki že več let dosegamo državno raven uspešnosti, obljubljamo pestro dogajanje in zagotavljamo, da vas bomo navdihnili s pozitivno energijo in vam pričarali sproščen večer z obujanjem ljudskih običajev, plesov, iger in navad,« pravijo v društvu. Nastopili bodo tudi gostje, in sicer Centar tradicijske kulture Varaždin iz sosednje Hrvaške, Mladinska folklorna skupina Jurovčan, Folklorno društvo Sveti Jurij ob Ščavnici in Ljudske pevke TD Sveta Ana.

Poletna noč dva dni pozneje pa bo obarvana pevsko. Kot pravi sogovornica, vedno znova predstavijo širok repertoar pesmi in priredb. »Vljudno vabljeni, da prisluhnete našemu mladostnemu zboru ob spremljavi mnogih inštrumentov ter z nami zapojete najlepše slovenske, dalmatinske in druge pesmi. Za dušo in srce,« vabijo v KD Sveta Ana. In, ja, vstopnine ni.