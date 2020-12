KUL o covid ukrepih in prezračevanju prostorov, Janša v smeh

Dodatno osebje v DSO-je



Janša v smeh

Vodilni pobudnik KUL(Koalicija ustavnega loka), ki naj bi bila alternativa Janševi vladi in jo nasledilaje predstavil načrt KUL za spopad z epidemijo covida-19, ki so ga poslali tudi vladi.Damijan je izpostavil sproščanje ukrepov ob priporočilih stroke in z upoštevanjem vseh zaščitnih ukrepov. Po mnenju KUL je vlada Jpreveč osredotočena na ukrepe na prostem, kot je zapiranje občinskih meja in nošnja zaščitnih mask na prostem, in premalo na ukrepe v zaprtih prostorih. Največ širjenja okužb je namreč na delovnih mestih in v družinah.Nekdanji minister za zdravjeje na novinarski konferenci kot enega najpomembnejših ukrepov za preprečevanje širjenja virusa izpostavil pravilno prezračevanje notranjih prostorov.V KUL med drugim predlagajo 100-odstotno nadomestilo plače za bolniško odsotnost v primeru okužbe s koronavirusom ne glede na to, ali je prišlo do okužbe na delovnem mestu ali izven njega. Izpostavljajo še testiranje vseh zaposlenih v zdravstvu, domovih za starejše in izobraževalnih ustanovah, zagotovitev dodatnih bolniških postelj in dodatnega osebja v domovih za starejše. So tudi za vključitev koncesionarjev za delo s covidnimi bolniki.KUL bi odprl tudi vrtce in šole do petega razreda, a ob spoštovanju ukrepov in sistemu prezračevanja prostorov.Na področju gospodarstva ukrepi med drugim predvidevajo lažji dostop do likvidnostne pomoči z ugodnejšimi pogoji. Podjetjem, ki zaradi omejitvenih ukrepov ne morejo poslovati, bi država samodejno krila 80 odstotkov izgubljenih prihodkov, ostale prizadete dejavnosti pa bi bile upravičene do pavšalnega financiranja dela fiksnih stroškov v višini tisoč evrov na zaposlenega.Za čakanje na delo doma bi država povrnila celoten znesek nadomestila, povračilo nadomestila pa bi se zvišalo na povprečno mesečno plačo v državi. Podjetja še tri mesece po prenehanju prejemanja te pomoči ne bi smela odpuščati.Sredstva dodeljenih pomoči iz naslova povračil nadomestil plač in subvencioniranja skrajšanega delovnega časa gospodarskim družbam, ki spadajo med srednja in velika podjetja, bi se štela kot vložek v premoženje delodajalca, ki postane lastniški delež države.Vrednost turističnih bonov bi se povečala na 350 evrov na osebo, veljavnost pa podaljšala do konca prihodnjega leta. Možnost koriščenja bonov bi razširili na druga področja, kot sta kulturna in športna dejavnost.Damijan je danes pojasnil, da bi predlog ukrepov znašal okoli dodatnih 600 milijonov evrov v naslednjih treh mesecih.KUL sicer v svoje vrste vabi tudi koalicijski SMC in DeSUS, saj jim za potencialno novo vlado manjka vsaj sedem poslanskih glasov. Damijan je danes ocenil, da so možnosti za novo vlado precejšnje, več kot 70-odstotne. V KUL so sicer vključene opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB.Predsednik vlade se je na te predloge odzval na twitterju z: »Neverjetno. Izvirno, inovativno, za Nobelovo nagrado pravzaprav.« In dodal t.i. smeškote. Očitno ga je KUL spravil v smeh.