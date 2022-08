Kuhali so na žlico

Kulturno društvo Rdeči zvonček Nedelica je na tamkajšnji Kovačevi domačiji, rojstni hiši narodnega heroja Štefana Kovača - Marka, ki je tudi etnografski muzej, pripravilo druženje ob kulturnem programu in kuhanju jedi na žlico. To je bilo nadaljevanje projekta, ki so ga že pred leti začele članice Društva žena Turnišče v sodelovanju z družino Štefana in Vesne Kovač, takrat so pripravljali bograč.

Predstavnika TD Lipovci sta se lotila pasulja.

V kotličkih na dvorišču so tokrat brbotale jedi šestih ekip, Kulturnega društva Rdeči zvonček Nedelica, Kulturnega društva Štefan Raj Turnišče, Društva žena Turnišče, Pohodniško-kolesarskega društva Pedal Gomilica, Turističnega društva Lipovci in Turističnega društva Lipa. Vsaka od njih si je izbrala svoj stari recept in tudi prinesla sestavine. Kmalu je dišalo po pasulju, golaževi juhi, ričetu, zafriganih kumaricah. Med seboj niso tekmovali, ampak se le zabavali ob kuhanju, jedi pa brezplačno razdelili med obiskovalce. Slednje so člani KD Rdeči zvonček ob tem razvajali še s palačinkami z različnimi nadevi, ki jih je pekel Andrej Sarjaš.

Sodelovale so tudi članice Društva žena Turnišče.

V kulturnem programu so se predstavila kulturna društva iz Občine Turnišče. Prireditev sta si ogledala Štefan in Vesna Kovač, lastnika Kovačeve domačije, ki živita v Ljubljani. Kot je še povedal predsednik KD Rdeči zvonček Anton Raduha, bodo takšna druženja pripravili vsako leto z novimi vsebinami.