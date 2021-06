Kučanovo poročilo o BiH ni več tajno

Kučan trdi, da se je vedno zavzemal za ozemeljsko celovitost BiH

Vlada je na današnji seji umaknila oznako zaupno z dokumenta o možnih nadaljnjih poteh za uspeh procesa ustavne reforme Bosne in Hercegovine iz leta 2011.Ob tem so z vlade sporočili, da je dokument na podlagi sklepa takratne vlade v vlogi posebnega poročevalca za BiH pripravil bivši predsednikKot je po današnji seji vlade sporočil urad vlade za komuniciranje, je bilo v zadnjih mesecih v domačih in tujih mediji zasledili vrsto informacij o t. i. non-paperju, ki ga pripisuje Sloveniji, sedanja vlada pa s takšnim dokumentom ni seznanjena, saj ga v aktualnem mandatu ni obravnavala, pripravljala ali o njem razpravljala, niti tega ni storilo katerokoli ministrstvo ali vladni organ.Je pa vlada potrdila, da obstaja dokument s številko Z-103-34/2010 z datumom 26. januar 2011 o možnih nadaljnjih poteh za uspeh procesa ustavne reforme Bosne in Hercegovine. Glede na to, da je vsebina dokumenta v pretežni meri že več več tednov javno znana, ni več pogojev, ki so potrebni za nadaljnji zaupni status tega dokumenta, so še sporočili po seji vlade.Vlada pod vodstvom takratnega premierjaje Kučana za svojega posebnega poročevalca o BiH imenovala leta 2010.Kučan je pred dobrim mesecem dni v pismu zapisal, da se je vedno zavzemal za ozemeljsko celovitost suverene BiH, ki jo enakopravno konstituirajo vsi trije narodi, Bošnjaki, Hrvati in Srbi, v mejah, kakršne je imela kot jugoslovanska republika. Poudaril je, da se je vseskozi zavzemal tudi za evropsko prihodnost BiH.Izpostavil je, da je pri pripravi poročila leta 2011 »izhajal iz krute realnosti, v katerih živijo državljani BiH in ne iz fiktivnih stanj in iracionalnih podmen«. »Moje izhodišče je bilo, da obstoj BiH zagotavljajo njeni državljani, ker je to njihov interes, in ne sile od zunaj ali od zgoraj,« je dejal. »Celotna moja analiza (...) je poziv za ohranitev ozemeljske celovitosti BiH. Naj ponovim, BiH kot države treh enakopravnih narodov,« je med drugim v pismu še zapisal Kučan.