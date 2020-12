Milan Kučan sporočil pomembno vest

Pismo Milana Kučana, Forum 21 FOTO: Tw

Te dni je v medijih zakrožilo pismo prvega predsednika republike Slovenijev katerem obvešča člane o prenehanju delovanja Foruma 21.Ta civilnodružbena iniciativa, ki so jo ustanovili leta 2004, v njej pa so zbrani vidni predstavniki politične, gospodarske, znanstvene in kulturne elite, naj bi imela zadnja leta še vedno velik politični vpliv. A kot je Kučan zapisal v pismu članom, je društvo v zadnjem letu praktično prenehalo delovati.Kučan je tako predlagal ukinitev Foruma 21, člane pa pozval, naj o predlogu upravnega in nadzornega sveta razmislijo ter svoje stališče sporočijo do 10. januarja. »Odločitev ni bila ne lahka ne enostavna. Nekoliko sta jo olajšala zavest, da je društvo v 16 letih svojega delovanja uspešno uresničevalo svoje temeljno poslanstvo, in dejstvo, da se je od časa njegove ustanovitve v slovenski družbi do danes pojavila vrsta ustanov civilne družbe s podobnimi ambicijami: omogočati razpravo o aktualnih kulturnih, gospodarskih, političnih in socialnih vprašanjih. Prepričani smo, da boste znotraj njih lahko zadovoljili svoj interes po aktivnem družbenem delovanju,« je članom društva sporočil Kučan.