Kučan Sloveniji sporočil mnenje o Jankoviću: »Ta njegova poteza je politična napaka«

Presoja Zorana Jankovića glede situacije v Srbiji je popolnoma zgrešena. Ampak če se je Janković odločil, da stoji ob strani svojemu prijatelju in somišljeniku Aleksandru Vučiću, se je pač tako odločil. To nekaj pove o njegovih tendencah in s takim mnenjem se v Levici absolutno ne strinjamo. Ampak odločili so se tudi vsi tisti, ki stojijo ob strani svojcem, prijateljem in sokrajanom petnajsterice, ki je izgubila življenje v tragediji v Vojvodini.

In odločilo se je na stotisoče prebivalcev Srbije, za katere je ta nesreča postala simbol dolgoletne korupcije in zanemarjanja družbenih potreb za korist peščice, zaradi česar so se tudi podali na ulice.

Tudi stranka SD je danes izrekla podporo protestnikom. »Srbski študentje so stopili na ulice v imenu pravičnosti, demokracije in boljšega jutri. Njihova prizadevanja za svobodo govora, enake možnosti in transparentno družbo si zaslužijo našo polno podporo,« je sporočila stranka in dodala, da podpira prizadevanja protestnikov za demokratizacijo njihove države.

»Sporočamo jim, da niso sami v svojem boju, delimo njihove zahteve, širimo zavedanje in jim stojimo ob strani, v prizadevanju za pozitivne spremembe v Srbiji,« je SD še zapisal v sporočilu za javnost.