Kučan na Trgu republike: Zaračunavajo vam storitve, ki jih niste naročili (VIDEO)

Petkovi protestniki proti vladi Janezu Janše so se tudi danes, stotič zaporedoma, zbrali na Trgu republike, kjer so podprli pravico do protestiranja in izražanja mnenj. Protestnik, domnevni organizator protesta, Jaša Jenulla je dejal, da je Trg republike danes nabito poln s protestniki, ki jih je prišel nagovorit tudi nekdanji predsednik republike Milan Kučan. ​Sam je bil »spontani protestnik« že nekajkrat poprej. Med govorom je bil večkrat deležen aplavza, ko je omenjal demokracijo, svobodo in vladavino prava.

Kučan je kritiziral sedanjo Janševo oblast, ki, kot je dejal, »prezira svoje državljane, se z njimi ne zna pogovarjati in se boji njihove kritične besede«. Meni, da je vlada uporabila »grobe poskuse oblasti«, da bi protestnike utišala.

»Sedanja vlada je svoje razumevanje dialoga in zagotavljanje ustavnih svoboščin demonstrirala s pendreki, vodnimi topovi in drastičnimi kaznimi. Pa seveda s kaznimi in zaračunavanjem storitev policije, ki jih niste naročili in jih za svoje storitve niste potrebovali. Njihove storitve so vam bile vsiljene, kot njihovi provokatorji in obračunavanje policistov z mirnimi protestniki, zaradi katerih so nastajali neredi. Epidemiološke razmere so bile vedno pretveza,« je Kučan nagovoril protestnike in spomnil na 30 tisoč evrov globe, ki jo je Jenull prejel za varovanje protestov.

Jenull je pripadnikom policijske uprave v mikrofon ponovil, da ni organizator protesta.

Kučan je govor zaključil s pozivom na volitve.

Na »jubilejnem petkovem protestu«, kot so ga poimenovali ob stotem protestu, so na govorniškem odru protestnike nagovorili tudi nekdanji varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek, novinarka Jedrt Jež Furlan, pesnik in igralec ​Andrej Rozman Roza. Zvrstili so se tudi številni glasbeniki - skupina Kombinatke, Jani Kovačič, Nikolovski ...

Protest sicer še traja.