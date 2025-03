Kučan in Türk imata svojo vizijo miru: »Slovenija se mora izogniti nevarnosti, da bi solila pamet drugim«

Ugledna državnika sta za Delov podkast Moč politike spregovorila o pretresih v transatlanskem prostoru in oboroževalni mrzlici v EU. Dolgoletna mirovnika sta predstavila svojo vizijo, kakšna je pot do trajnega in pravičnega miru v Ukrajini. Povedala sta tudi, kakšen je njun pogled na oster konflikt med aktualno predsednico republike Natašo Pirc Musar in predsednikom vlade Robertom Golobom. Prvi predsednik samostojne države Milan Kučan glede miru v Ukrajini pravi, da »iskanje izhoda v čedalje močnejšem oboroževanju niso prizadevanja za mir, ampak prizadevanja za vojno. Mislim, da prizadevanja ...