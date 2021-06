Ksenija Benedetti: Že zdavnaj bi bilo treba vsem zagotoviti dostojno življenje

Nekateri ne vedo niti, ali so del koalicije ali opozicije. Gospodje bil v imenu Desusa za govornico najprej zelo kritičen do predloga za novega ministra za pravosodje, potem pa poslanci Desusa, razen gospoda, sprenevedavo niso glasovali. In še in še snovi za (črne) komedije bi se našlo zadnje čase v državnem zboru. No, kljub vsemu, uradno mnenje opozicije je: pojdimo na volitve, čim prej, naj ljudje povedo svoje. Prav. In potem? In P-O-T-E-M?Preberite kolumno na Onaplus.si