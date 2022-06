Ksenija Benedetti po šovu predsednice DZ na rdeči preprogi: Gardi ne obračaš hrbta

Petkovo državno proslavo je zaznamovala tudi poteza Urške Klakočar Zupančič, ki se na rdeči preprogi ni vedla v skladu z običajnim protokolom. Na rdečo preprogo se je podala sama. Ko je zaslišala aplavz, se je ustavila, se obrnila proti ljudem in dvignila roki ter spodbudila še bučnejše ploskanje. Ob tem se je še malce zavrtela, za nekaj trenutkov pa je Gardi Slovenske vojske pokazala hrbet. Slovenska javnost se je ob tem dogodku znova razdelila: nekateri so navdušeni nad sproščenostjo predsednice državnega zbora (DZ), medtem ko drugi menijo, da je šla tokrat predaleč.

Benedettijeva izzivov ne vidi v sproščenosti

Sredi rdeče preproge se je obrnila proti ljudem in takole razprla roki. FOTO: TV Slovenija

Zmotila jo je predvsem razdeljenost med Slovenci

Za komentar smo prosili veliko zagovornico splošne omike, spoštovanja in nekdanjo šefico slovenskega protokola. »Rdeča preproga na državni proslavi je drugačna od rdeče preproge vseh drugih prireditev. Po njej stopajo politiki, predstavniki države in ljudi v čast državi in prazniku, tam je postrojena tudi Garda Slovenske vojske, ki ji ni primerno obračati hrbta. Izzivov nikakor ne vidim v sproščenosti (to pri politikih pogosto pogrešam) niti v tem, da politik/političarka z vedrim obrazom, samozavestno in sproščeno stopa maha ljudem, ki so ga/jo sprejeli z aplavzom. Izziv vidim v preusmerjanju pozornosti, v obratu s hrbtom proti gardi in v postanku z razširjenimi rokami, ki ima v sebi veliko nebesednih sporočil,« odgovarja Benedettijeva.

Gardi je obrnila hrbet. FOTO: Blaž Samec

»Kar me pri vsem tem najbolj moti, je, da so se Slovenci v večini komentarjev obrobnega dogodka proslave spet razdelili: bolj desno usmerjeni se zgražajo, bolj levo usmerjeni predsednico zagovarjajo. Zanimivo bi bilo brati komentarje, če bi kaj podobnega naredil politik desne strani, najverjetneje bi isti komentarji dobili zrcalno sliko. Ko so se ob res pretiranih debatah o videzu predsednice DZ pojavile starejše fotografije(sicer vedno primerno in modno urejene poslanke) v rdečih čevljih, kar naenkrat 'greh rdečih čevljev', ki to seveda danes več ni, ni bil več tako gromozanski. Sicer pa resno predlagam, da se vsi, politiki in političarke ter mediji, usmerijo v vsebine, v to, kako bomo preživeli krize, ki se zgrinjajo nad nami, in kako bomo bolje živeli,« meni Benedettijeva.