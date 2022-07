Konjeniško društvo Krvavec Cerklje je organiziralo 23. Krvavško konjenico, ki se je je udeležilo rekordnih 171 konjenikov, med njimi kar 68 deklet in 23 kočijažev z različnih koncev Slovenije. Med njimi sta bila tudi mladoporočenca Manca in Borut Martinčič iz Tržiča. Že dan prej so člani konjeniškega društva (KD) položili venec in cvetje ter prižgali sveče k spominskemu znamenju v Poženiku, kjer je pred 17 leti tragično preminil mladi udeleženec konjenice Davorin Čeh iz Spuhlje pri Ptuju. Neža Kuhar je prvič prišla na dogodek. Trideset kilometrov dolga pot jih je vodila izpred Nogometnega ...