Krvava skrivnost Rošpoha: kdo je pred 30 leti ustrelil Aleksandra Pirca?

Čeprav so mariborski kriminalisti primer skrivnostne smrti 50-letnega Aleksandra Pirca v letih po njegovem umoru večkrat odprli za preiskavo, njegovega krvnika niso nikoli našli. In morilec – če je kajpak še živ – skoraj zagotovo ne bo odgovarjal za svoj zločin. Ta pa se je zgodil pred davnimi 30 leti. Morilec čakal v zasedi Pirca so 5. septembra 1995 na dvorišču njegove počitniške hišice v Rošpohu pokosile krogle iz pištole, truplo pa je dva dni neopaženo ležalo za hišo. Tja nad Kamnico pri Mariboru je redno zahajal. Usodnega dne je delal zabojnik za kompost, med delom na kratko poklepetal ...