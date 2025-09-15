MORILEC NE BO ODGOVARJAL ZA ZLOČIN?
Krvava skrivnost Rošpoha: kdo je pred 30 leti ustrelil Aleksandra Pirca?
Tri desetletja že traja uganka, kdo je v Rošpohu umoril Aleksandra Pirca. Odgovora ni prinesel niti dnevnik, v katerem je beležil imena ogroževalcev.
Odpri galerijo
Celoten članek je na voljo le naročnikom.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.
Obstoječi naročnik? PRIJAVITE SE
Predstavitvene informacije
Komentarji:
22:45Prostovoljstvo
3.Kaj se je zgodilo poslancu Svobode? »Kako hitro se nam pogled na življenje lahko spremeni ...« (FOTO)