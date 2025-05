Krvava nedelja na Pohorju: zaradi parcele ustrelil soseda, nato še sebe

Sončno nedeljo, v kateri so mnogi uživali v brezskrbni družinski idili, je v vasici Modrič, med Tinjem in Kebljem na Pohorju, okoli poltretje popoldne presekal zvok strelnega orožja. Kaj hitro je okoli završalo, da se je zgodil zločin. In res se je. Umrla sta dva starejša moška. Neuradno smo namreč izvedeli, da naj bi tragediji botroval spor, sprla naj bi se soseda, 88-letni Štefan O. in 70-letni Borut P. Starejši je med eskalacijo spora najprej ustrelil mlajšega, nato si sodil še sam. Kaj je pravzaprav gnalo možakarja, da se tako hudo spreta, da je tekla kri, ni povsem jasno. To bo gotovo po...