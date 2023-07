Kruta realnost: slovenske avtoceste so preozke, železniško omrežje zelo zastarelo

Država, ki nima razvite prometne infrastrukture, po besedah generalne direktorice GZS Vesne Nahtigal ne more računati na gospodarski razvoj. Predstavniki zbornice so danes opozorili na nevzdržne razmere v prometu, zaradi katerih nastaja tudi gospodarska škoda, na neizvajanje strategije razvoja logistike in predolgo umeščanje projektov v prostor.

Avtoceste so preozke, železniško omrežje zelo zastarelo

Slovenija je s prometnega vidika tranzitna dežela, promet pa bo le še naraščal, predvsem tovorni, je na današnji novinarski konferenci poudarila Nahtigalova. »V resnici se to dogaja že desetletje, a smo gledali stran in šele letošnji zastoji so nas nekako predramili, da smo začeli bolj poglobljeno razmišljati, kako se bomo lotili teh izzivov,« je dodala.

»Soočamo se s preozkimi avtocestami in še vedno imamo zelo zastarelo železniško omrežje, ki ne omogoča niti povečane hitrosti vlakov niti povečane kapacitete pretovora,« je dodala. Razvita prometna infrastruktura je za Slovenijo po njenih besedah še posebno pomembna, saj logistika predstavlja 7,7 odstotka bruto domačega proizvoda.

Na pomen logistike za slovensko gospodarstvo je opozoril tudi direktor Združenja za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) Robert Sever. Gre za eno pomembnejših panog, geostrateška lega Slovenije pa je odlična podlaga za njen razvoj, kjer pa se po Severjevih besedah zatika.

»Podjetja pričakujejo in tudi apelirajo na državo, da začne izvajati strategijo razvoja logistike,« je dejal. Stroški, ki nastajajo zaradi zastojev, po Severjevih besedah povzročajo, da se blagovni tokovi iz Slovenije obračajo.