Kruh Dragice je večkrat nagrajen

Domača samooskrba je v kriznih časih vse bolj v ospredju: osnovna živila za preživetje so čedalje dražja, nekatere družine se le stežka prebijajo iz meseca v mesec. Pridelovanje vrtne zelenjave in priprava ozimnice sta spet vse bolj priljubljena, tudi Dragica Kosi iz Vučje vasi v Prlekiji in članica Društva kmetic Križevci je med tistimi, ki sami polnijo domačo shrambo.

Dragičin kruh je zelo okusen.

V njenih kozarcih so številne dobrote z vrta, pohvali se lahko z bučkami, kumarami, papriko, pripravila je celo ajvar, za domače potrebe pa peče tudi kruh, rženega. Znanje je nanjo prenesla mama, in sicer po starem receptu, poudarja. Uporablja moko iz Mlinpeka Murska Sobota tipa 1250, ki ji doda kvas, sol, olje in vodo, njena posebna strast pa je peka z drožmi. Vse sestavine zamesi in oblikuje v hlebčke, da nekaj časa vzhajajo na toplem, medtem pa Dragica v domači krušni peči pripravi ogenj. Najprej zakuri s šibjem, nato doda drva. Ko napoči pravi trenutek, z lesenim loparjem v peč prestavi hlebčke, prekrižane z nožem, nato pa je vseskozi pozorna na čas peke. Ko hlebčki lepo porumenijo, jih položi na mizo in prekrije z belim prtom, da se ohladijo.