Krst lovskega zelenca

V zeleni bratovščini skrbijo za ohranjanje starih lovskih šeg in običajev. Med njimi je tudi lovski krst. Vsebinsko sporočilo tega običaja so slovenski lovci prevzeli iz germanskih dežel, dokončno pa so obred prilagodili tudi navadam lovcev v posameznih delih Slovenije. Poznavalci pripominjajo, da lovski krst ni in tudi ne sme postati burka, temveč mora ohraniti elemente izvirnega srednjeveškega obreda – nekakšnega lovskega povitezenja. Iz tega namreč ta lepi običaj tudi izvira. Takšen krst so imeli tudi v LD Dobrava v Slovenskih goricah. Krstili so zelenca Fredija Kolednika, ki je uspe...