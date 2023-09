Kroži sporočilo, pod katero je podpisan minister Boštjančič. To piše v njem

V času digitalne dobe so se številni zlikovci preselili na splet. Pogosto na nas prežijo z lažnih elektronskih naslovov in nas usmerjajo denimo na precej dobre ponaredke spletnih bančnih poslovalnic, da bi pridobili naša uporabniška imena in gesla ter nam enostavno izpraznili račun. Tokrat so zlikovci izkoristili ime ministra Klemna Boštjančiča, pristojnega za finance.

»Pojavilo se je e-sporočilo v imenu Klemna Boštjančiča, v katerem pošiljatelj prejemnike sprašuje o možnem plačilu za domnevne storitve. To je lažno sporočilo, ki nikakor ni povezano z ministrom Boštjančičem. Prejemnike pozivamo, naj na sporočilo ne odgovarjajo,« opozarjajo z ministrstva za finance.

V njem naj bi minister spraševal po stanju na bančnem računu in opravljanju transakcije 31.000 evrov v tujino.

Bodite varni na spletu, zato nikar ne pozabite:

Ko prejmete e-pošto, vedno najprej preverite pošiljatelja (ne le polje, kjer piše ime pošiljatelja, ampak polje, kjer je naveden celoten e-naslov pošiljatelja).

Če ne poznate pošiljatelja, ne odpirajte priponk in ne klikajte na povezave v elektronski pošti.

Kaj s takšnim e-sporočilom? Preprosto ga izbrišite.

