Kroži fotografija z medicinske fakultete, ki je mnoge razburila (FOTO)

Zdravniški poklic v Sloveniji je v zadnjem obdobju - tudi zaradi stavke Fidesa in vse daljših čakalnih vrst - na slabem glasu med državljani. Razmere v zdravstvu so vse slabše, kadra v javnem zdravstvu primanjkuje. Vsako leto se na študij medicine v Ljubljani in Mariboru vpiše okoli 300 študentov, običajno z namenom, da bi v prihodnje zdravili sodržavljane, a razlogi vsakega posameznika so običajno različni.

Da bi se bodoči študentje pravilno odločili o svoji karierni prihodnosti, so v petek in danes zanje na fakultetah organizirali informativne dneve, kjer bi se lahko podrobneje pozanimali o študijskem programu.

Informativni dan so organizirali tudi na medicinski fakulteti v Ljubljani, od tam pa je zaokrožila fotografija iz polne predavalnice, na kateri je predstavitev prosojnice, zakaj naj bi se odločili za študij medicine.

»Ugled, denar, pripadnost izbrancem, pomagati sočloveku,« je med razlogi navedeno na prosojnici.

Mnoge je fotografija, ki je zaokrožila na družbenih omrežjih, razumljivo razburila.

Tako na očitke odgovarjajo na fakulteti

Na medicinski fakulteti so nam pojasnili, da je fotografija vzeta iz konteksta oziroma, da je »iztrgana interpretacija od prosojnic, ki jo je predstavil dekan Medicinske fakultete, prof. dr. Igor Švab. Žal se je zgodilo, da je bila interpretacija prosojnice popolnoma napačna in neustrezna ter ne odraža dejanskega sporočila,« so nam pojasnili.

Poudarjajo, da so z navedeno prosojnico pojasnili napačne motive za študij medicine in ne dejanskih. »Naš cilj je bil izpostaviti, da denar in ugled nista pravilna razloga za izbiro študija, temveč je prava moticacija pomoč soljudem in skrb za njihovo zdravje. /…/ Naša fakulteta je posvečena izobraževanju in razvoju zdravstvenih strokovnjakov, ki bodo svoje delo opravljali z visoko stopnjo strokovnosti in človečnosti,« do dodali.