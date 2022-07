Krompir je pražil zadnji Titov kuhar (FOTO)

Druga violina je gostilna, v kateri delujejo osebe s posebnimi potrebami in vam tudi postrežejo. Medtem je postala v Stari Ljubljani že skoraj obvezna postojanka. Če ne drugje, boste prav v Drugi violini deležni najbolj iskrenih pogledov, besed, najbolj neizumetničene postrežbe. V torek zvečer so zaznamovali deset let svojega obratovanja.

Ob praznovanju je nastala tudi tale gasilska fotografija.

Alenka Godec je prepevala, zaplesala sta Blaž in Tjaša.

Dolgoletna vodja programa v Drugi violini je bila tudi Tea Finžgar Plavčak. »Sploh ne, niti pod razno ne prihajam iz gostinskih vod,« se ji je smejalo. Obiskovalcev se je trlo in ob Herkulovem vodnjaku je bilo zares živahno. »Sem slovenistka in pedagoginja,« nas je podučila.

Kazalo je, da jo vsi poznajo. Pa saj niti stavka ni mogla zaključiti, že je sledil naslednji objem ali naslednji stisk roke. »Vrnila sem se po štirih letih,« smo izvedeli.

Ljubljana ceni drugačnost

»Evo, zdaj je šmorn, zatem pride na vrsto še pražen krompir!« nas je seznanila Ana Dolenc, že prava veteranka Druge violine. Opazovali smo, kuhal je namreč legendarni Jožef Oseli, veliki podpornik in prijatelj Druge violine, ki že vsa ta leta sodeluje z njimi, »ne nazadnje smo skupaj utirali pot, za katero nismo bili niti sami čisto prepričani, ali jo bomo zmogli prehoditi,« je premlevala Finžgar Plavčakova. Menda je prevladovala bojazen, kako bodo ljudje sprejeli ponudnike, ki še zdaleč niso povprečni. Naposled pa se je izkazalo, da jim je Ljubljana na stežaj odprla svoja vrata!

Nekdanja dolgoletna vodja programa v Drugi violini Tea Finžgar Plavčak (levo) in nepogrešljiva natakarica Atifa Džeferović

Izvedeli smo tudi, da je bila nekdanja direktorica CUDV Draga Valerija Bužan nekje v Angliji, tam je videla vzorčen primer vključevanja oseb s posebnimi potrebami. Kar je bil tudi povod za nastanek ljubljanske inačice.

Druga violina spada namreč pod Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, kjer se varovanci učijo, usposabljajo in, kot vidite, tudi delajo. Osnovno poslanstvo gostilne je bilo že takrat: pokazati se in vsem pokazati svojo drugačnost!

Direktorica CUDV Draga Tatjana Popović

Po desetih letih lahko mirno pripišemo, da je snovalcem te ideje – preprosto uspelo! Že to, da so uporabniki spoznali, da v bistvu niso nič drugačni, je nekaj neprecenljivega. To, da je družbenemu sloju, ki smo ga vrsto let skrivali oziroma odrivali na obrobje, uspelo na elitni ljubljanski lokaciji, je nepredstavljivo. Ne nazadnje si v Drugi violini štejejo v čast, da so pripomogli k temu, da je nekoč nadvse zaspan del Ljubljane oživel in postal tako živahen.

Pela tudi Alenka Godec

V tistem je na robu solz prejemala priznanje tudi Marti Ozimek, ki je tam vse od začetka koordinatorka in vodja strežbe. Izvedeli smo, da je bila pred nastankom Druge violine tu neka druga gostilna, imenovala se je Pri Pavli in je bila znana tudi po tem, da je v njej nastalo znamenito Društvo praženega krompirja. V spomin nanj ga seveda pražijo tudi v Drugi violini. Pravzaprav so postali zelo znani po njem, celo tako, da jih je kar več prišlo v torek prav zaradi njihovega praženega krompirja, ki je bil to pot še okusnejši, saj je bil ja Oselijev!

Svečana torta.

Tokrat so bili slavljenci v vlogi prve violine. Na odru so se izmenjaje predstavljali, želi pohvale, odobravanje, osebje, ki je sicer le redko v vlogi prve violine, pa je znova dokazalo, da brez druge violine ne more biti pravega orkestra!

Atifa Džeferović, Peter Prokofjev, oba Blaža, Pirman in Kužnik, in vsi preostali so najlepši možni dokaz, kaj pomenijo sprejetost, pametno vključevanje, ponujena in zagrabljena priložnost, volja in ljubezen do dela. Zadovoljno je prikimavala tudi zdajšnja direktorica CUDV Draga Tatjana Popović. Spomnila se je časov, ko so starši in družba skrivali svoje otroke, ki dolgo niso bili zaželeni. Ter si zatem vidno oddahnila: »Na vso srečo je vendarle zavel nov trend, ki je pripomogel, da so postali ti otroci, ki potrebujejo neprestano pomoč in podporo, sestavni del naše družbe. Ko opazujem delovanje Druge violine, opazim pravzaprav neverjeten napredek (naše družbe)!«

Izdelki varovancev.

Čeprav je na čelu šele dve leti, ji je nekaj že uspelo spremeniti: »Prej je imela ta gostilna neki drugi namen, slonela je na programu, ki ni ravno sledil našim uporabnikom, to res ni bila njihova gostilna. Moja naloga je bila zato, da bi postala gostilna spet njihova. In uspelo nam je. Odtlej je delo v gostilni prilagojeno zgolj njihovim sposobnostim in zmožnostim.«

Pred nastankom Druge violine je bila tu neka druga gostilna, imenovala se je Pri Pavli in je bila znana tudi po tem, da je v njej nastalo znamenito Društvo praženega krompirja. V spomin nanj ga seveda pražijo tudi v Drugi violini.

Nakar se je tudi direktorica pridružila sproščenemu praznovanju desetega rojstnega dne. Tudi zapeli in zaplesali so. Med drugim je prepevala Alenka Godec, najbolj pa je iz ust Ane Gabršček Tacol vseeno ganila tista Kreslinova: 'Pustite nam ta svet, nedolžen in drugačen. Naj vsak, ki vanj je ujet, bo pristen, nepopačen …'«

Skupino Darlig sestavljajo pedagogi in podporniki CUDV Draga.

Že naslednje jutro je sledil nov delovni dan: Druga violina odpre vrata namreč že ob osmih.