Krko so lahko prečkali samo podnevi (FOTO)

Leseni mostovi so pomembna stavbna dediščina, a jih zaradi potrebnega pogostega vzdrževanja večinoma raje nadomeščajo s trdnejšimi in trajnejšimi; betonskimi ali jeklenimi. Zato je toliko bolj hvalevredna odločitev z brežiškega konca, da bo nov most v Cerkljah ob Krki znova lesen. Stari hrastov je imel status kulturne dediščine, zato je morala občina pri postavitvi novega dosledno upoštevati kulturno-varstvene smernice.

Tudi možje z levega brega so bili močni, a malo manj kot njihovi nasprotniki.

Kaplan pisal v Beograd

Minuli konec tedna so zdaj še uradno predali namenu 113 metrov dolg nov leseni most, ki je bil sicer narejen pred dobrim letom. A krajani so se takrat, ko je bil nared, odločili, da z odprtjem zaradi znanih covidnih razmer počakajo, da se ga bo lahko udeležilo čim več ljudi. Koliko jim most, vez med levim in desnim bregom Krke, pomeni, je bilo čutiti tudi v soboto, ko so se res množično odzvali povabilu na prireditev, s katero so zaznamovali tudi praznik krajevne skupnosti. Pred sto leti, ko so postavili most, prej ga tam sploh ni bilo, se je na istem mestu ob odprtju za tiste čase res izjemne pridobitve, saj so lahko krajani prej na drugi breg Krke šli le z brodom, zbralo kar 6000 ljudi!

Kaj je gradnja mostu pomenila za ljudi ob Krki, je pred stoletjem v župnijsko kroniko zapisoval takratni kaplan Matija Tomazin, ki je dal tudi pobudo za gradnjo, zdaj pa je krajanka Anamarija Merljak prepisala rokopis, ki je bil v trinajstih delih objavljen v glasilu Župnije Cerklje ob Krki – Markove drobtinice. Kaplan je zapisal, da so 30. maja 1922 ob 9. uri začeli zabijati prvi pilot – za bodoči stalni most. »Veselje in navdušenje ljudstva je te dni nepopisno! Če bo tako ostalo, ne bomo imeli težav s plačevanjem, saj je sedaj vsakdo pripravljen dati skoro srajco s telesa, samo da se res potrebni most zgradi. Brod je trhel, brodnik len, ponoči ljudje sploh ne morejo prek Krke, ker noče voziti, isto je, kadar voda nekoliko bolj naraste,« je zapisal kaplan, ki je nekaj mesecev prej v imenu gradbenega odbora pisal celo v Beograd, da bi prispevali četrtino denarja za predračun, ta se je glasil 800.000 kron. Navajal je, da imajo ljudje na enem ali drugem bregu reke njive, travnike, vinograde in gozdove, prav tako tisti z desnega brega niso mogli kar tako priti do oblasti, na primer na sodišče ali davkarijo.

30. 30. maja 1922 so zabili prvi pilot.

Nastopile so učenke Osnovne šole Cerklje ob Krki.

Vlekli so vrv

Pred sto leti je bil most končan v štirih mesecih, blagoslov in odprtje sta bila 8. oktobra 1922. »Cerklje so se odele praznično. Raz hiš so vihrale slovenske zastave in prav tako tudi raz cerkvenega stolpa. Nekaj pred deseto smo odkorakali po cesti proti cerkvi: krška gasilska godba, šolarji, odbor in drugi med špalirjem obilo številnega ljudstva. Sveto mašo in pridigo je imel križevski g. župnik. Med peto sveto mašo so se na koru vrstili pevci in godba. Po sv. maši se je uredil sprevod na novi most, ki je bil silno lepo okrašen. Na vsakem koncu mostu so stali mlaji z zastavami, po nasipu so bile postavljene smrečice, a most sam je bil ves obložen z venci, bilo je na mostu blizu 3 kilometre vencev,« je pisal Tomazin in navedel besede načelnika gradbenega odborana otvoritvi: »Na mostu stojimo, Krka šumi pod nami. Toda: prazno je delo brez sreče z nebes. Zastonj se trudijo, kateri zidajo, ako Gospod ne zida. Ti pa Krka teci in koder tečeš, povej, da svoj rod Slovence ljubi!«

V Cerkljah ob Krki je bilo slovesno tudi to soboto, 3. septembra, prireditev pa je imela zgovoren naslov Cerkljanski most – stoletna vez med nami. Praznovanje se je začelo na prenovljenem lesenem mostu, kjer so se zbrali krajani in kjer so župan občine Brežice Ivan Molan, predsednik sveta KS Cerklje ob Krki Damjan Kodrič, direktorica izvajalca, podjetja Rafael Marija Možina in podpolkovnik Janez Kraševec iz Vojašnice Jerneja Molana s prerezom traku svečano odprli novo pridobitev, ki je bila sicer za promet odprta že aprila lani. Most sta blagoslovila aktualni župnik Andrej Pažur in njegov predhodnik mag. Janez Žakelj. V vlečenju vrvi sta se pomerili ekipi levega in desnega brega Krke, uspešnejša je bila slednja.

Zmagoviti desni breg

Sledila je kulturna prireditev, na kateri sta priznanje krajevne skupnosti za leto 2022 prejelain. Posebno zahvalo je prejel dolgoletni tajnik KS Cerklje ob Krki, sveže upokojeni. Plaketo KS je prejel župnik mag. Janez Žakelj, ki je v 14 letih svojega delovanja v cerkljanski župniji dejavno soustvarjal življenje v kraju. Jubilejni priznanji sta dobila Moto klub Škorpijon in Kulturno-turistično društvo Boršt. Fotografijo obnovljenega lesenega mostu so prejeli v zahvalo župan Molan, Možinova, Kraševec in nadzornik del, v znak dobrodošlice v kraju in župniji pa tudi Pažur. Kulturno prireditev je povezovala članica sveta KS, program pa so sooblikovali pevci zbora DOM,z recitacijo svoje pesmi Ob reki Krki,s prebranim odlomkom o dogajanju ob gradnji mostu leta 1922, učenke OŠ Cerklje ob Krki, Janez Žakelj z recitacijo svoje pesmi o izgnancih in nekdanja učiteljicas svojo pesmijo o reki Krki. Slovesnost so nadaljevali z veliko veselico in skupino Firbci.

Cerkljanski most je simbol kraja, 8. oktober, dan, ko je bil leta 1922 odprt leseni most, pa je praznik Krajevne skupnosti Cerklje ob Krki. Vrednost obnove lesenega mostu v Cerkljah ob Krki je bila 760.000 evrov, finančno je pomagalo tudi ministrstvo za obrambo. Njegova nosilnost je zdaj 15 ton, prej je bila zaradi slabega stanja omejena na 3,5 tone.