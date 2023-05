Krkaši so darovali 80 litrov krvi (FOTO)

»Tako so me razveselili Krkini prostovoljci, da mi je kljub oblačnemu dnevu kar sonce posijalo! Polepšali so mi dan! Že 95 let sem stara in res mi ogromno pomeni, da grem lahko ven, da se družim z mladimi,« ni mogla skriti navdušenja Novomeščanka Majda Henigman, zadnjih šest let stanovalka novomeškega doma starejših občanov. Poudarila je, da je od izbruha covida tudi v domu manj stikov. Zdaj, v Krkinem tednu humanosti in prostovoljstva, pa je v trenutku stkala prijateljsko vez s krkašico Maruško Kovačič.

»Obe radi govoriva in sva že pravi prijateljici. Res mi je v veselje, ko vidiš, kako malo je treba, da človeku pričaraš veselje in zadovoljstvo na obraz,« je dodala Maruška, ki se je prostovoljcem pridružila prvič, a zagotovo ne zadnjič. Klepet, sprehod, skupna telovadba – in občani, ki dneve preživljajo v domu, so se v družbi krkašev kar pomladili.

Letošnji Krkin teden humanosti in prostovoljstva je jubilejni, že deseti, poteka pa vse od ponedeljka do sobote, ko bodo teden zaključili s Krkinim dnevom odprtih vrat. Takrat si bodo podjetje v Ločni ogledali člani Zveze društev diabetikov in novozaposleni krkaši ter njihovi družinski člani, ki Notola 2 še niso obiskali.

V 18 državah

Dejavnosti, ki v teh dneh zaznamujejo teden humanosti, so res razvejane in raznolike, a ne potekajo le v Sloveniji, ampak tudi v državah, kjer ima Krka svoje obrate, tako bodo teden s humanostjo krkaši zaznamovali v kar 18 državah. »En sam posameznik ne more narediti veliko, skupaj pa lahko naredimo ogromno. Za dobrodelnost je potrebno le veliko in odprto srce in tudi letos želimo krkaši pokazati, da lahko s srčnimi dejanji pomagamo spreminjati svet na bolje,« ob tem pravi Elvira Medved, vodja Krkine službe za odnose z javnostjo. Da je res tako, govorijo številke minulega tedna humanosti, krkaši so med drugim skupaj darovali 80 litrov krvi, zbrali so 2,4 tone oblačil in za Rdeči križ pripravili 1100 paketov pomoči. Obiskali so 12 varstveno-delovnih centrov in 21 domov starejših občanov. Zbrali so tudi nekaj več kot 350 kilogramov hrane za domače male živali. In pričarali so ničkoliko nasmehov na obraze tistim, s katerimi so preživeli dan.

Krkin prostovoljec je že vsa leta Marko Gorenc, tudi tokrat se je družil s starostniki in učenci OŠ Dragotina Ketteja: »Nas takšna drobna dejanja napolnijo, njih pa razveselijo. Prostovoljstvo pomeni, da svoj čas posvetiš človeku, ki potrebuje družbo, nekoga, da z njim preživi prosti čas, ali uslugo, ker nečesa ne zmore narediti sam, mi pa to opravimo z lahkoto. Temu smo včasih rekli, da si človek, ki razume sočloveka, danes temu rečemo prostovoljstvo. V današnji družbi je še kako pomembno, da se zavedamo, da nismo sami, ampak so okoli nas tudi drugi ljudje.«

Že prvi dan so Krkini prostovoljci z varovanci Mladinskega doma Malči Beličeve preživeli čudovito popoldne na kopanju v Hotelu Šport Term Krka na Otočcu. Potem so prostovoljne dejavnosti potekale v več domovih starejših občanov po Sloveniji, in sicer v Ljubljani v Šiški, Notranjih Goricah, Škofji Loki, Fužinah, Kranju, Trebnjem in Novem mestu.

Nadvse živahno je bilo v Osnovni šoli Dragotina Ketteja v Novem mestu, kjer so Krkini prostovoljci za učence organizirali Pikove športne igre. Otroci s posebnimi potrebami se takšnih srečanj vsako leto zelo veselijo, saj je to drugačen dan. Tokrat so se spoznavali z različnimi športi: preizkusili so se v košarki, nogometu, namiznem tenisu, kegljanju in golfu. »Za naše učence je obisk Krkinih prostovoljcev vsako leto prav poseben. Po eni strani zato, ker otroci spoznajo nove športe in druge aktivnosti, po drugi pa zato, ker tudi sami pokažejo, kaj zmorejo. Doslej smo v Krkinem Tednu humanosti sodelovali že večkrat, tako so nam krkaši v preteklosti predstavili planetarij in pripravili plesne delavnice. Vsak tak dan razbije ustaljeno dnevno rutino, zato se ga učenci že vnaprej zelo veselijo,« pravi Vida Marolt, ravnateljica Osnovne šole Dragotina Ketteja iz Novega mesta.

Krkaši so na Društvu za razvijanje prostovoljnega dela v Novem mestu organizirali pomoč pri učenju matematike, fizike in drugih predmetov, na novomeškem Rdečem križu so potekale ustvarjalna delavnica in športne igre. Krkini prostovoljci so varovancem različnih ustanov po Sloveniji pripravili številne dejavnosti: ogled filma, ustvarjalne delavnice, predstavitev čebelarstva in podobno. Ves teden so na Krkine lokacije prinašali oblačila, obutev in druge potrebščine, ki jih bodo predali Rdečemu križu in Karitasu. V dobrodelnem tednu se vedno spomnijo tudi na živali. Po eni strani z urejanjem okolice nekaterih zavetišč, predvsem pa z zbiranjem hrane za živali, ki jo bodo podarili zavetiščem.