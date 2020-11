Krizni dodatek za upokojence na poti? Tako pravi Janez Janša

Vlada pripravlja sedmi paket protikoronskih ukrepov. V njem, tako vlada na twitterju, želijo pomagati skupinam, ki jih je koronavirus najbolj prizadel. Predsednik vlade Janez Janša izpostavlja: »Stotisoči upokojencev z nizkimi pokojninami dodatno čutijo draginjske pritiske in nasploh situacijo, ki jo imamo glede vseh omejitev zaradi koronavirusa.«



Že ob prvem valu koronavirusa je vlada upokojencem namenila enkratni solidarnostni dodatek, ki je bil izplačan v treh višinah (300, 230 in 130 evrov), in sicer glede na višino pokojnine. Prejelo ga je skoraj 329 tisoč upokojencev, ki prejemajo manj kot 700 evrov pokojnine. Janša je sicer že pred meseci napovedal, da bodo, če bodo finance ob koncu leta dopuščale, upokojencem z najnižjimi pokojninami izplačali še en krizni dodatek. Dvoodstotna uskladitev pokojnin Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) je konec oktobra sprejel sklep, da se s 1. decembrom pokojnine in določeni drugi prejemki, razen letnega dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo, izredno uskladijo za dva odstotka.