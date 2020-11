Krizni dodatek tudi za zasebni sektor? Minister Cigler Kralj odgovarja

»To je dobro vprašanje.« Tako je na vprašanje, zakaj ni več kriznega dodatka v zasebnem sektorju, v oddaji Studio City na RTV Slovenija odgovoril minister za delo, družino in socialo. »Sam menim, in gospodarstvo nas k temu poziva, da ob morebitnih nadaljnjih ukrepih, ki bi se pripravljali, pomislimo tudi na to, še posebej v panogah, ki smo jih sedaj bili prisiljeni ustaviti. Ampak še enkrat poudarjam, da smo ustavili samo tisto, kar je bilo nujno ustaviti.«Pred kratkim smo vlado vprašali, ali bo krizni dodatek tudi za tiste, ki med epidemijo delajo v gospodarstvu (javni sektor ima osnovo zanj zaradi razglasitve epidemije v kolektivni pogodbi in znaša do 65 odstotkov plače), ali ga bodo dobili dijaki in študenti, upokojenci, kmetje ... Odgovor preberite na povezavi