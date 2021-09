Križišče nič več smrtno nevarno

Koprski občinarji so trinajst dni po tem, ko smo o možnostih varnejše ureditve smrtno nevarnega križišča v Bertokih spraševali Direkcijo RS za infrastrukturo, in pičle tri dni zatem, ko smo Mestno občino Koper (MOK) pobarali o možnostih ureditve enosmernega prometnega režima, slednjega tudi uvedli. Z MOK so sporočili: »Občina je včeraj uvedla enosmerni promet v Bertokih, in sicer v Markovi ulici, ki pelje proti vaškemu pokopališču, kjer je bilo vključevanje na glavno državno cesto zaradi slabše preglednosti oteženo in nevarno.« Vozniki se lahko na glavno cesto po novem vključijo na...