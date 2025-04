Velika noč se je bližala, ko nas je po dolgem času znova klical naš stari znanec Stanko Habjan iz Doba pri Domžalah. Je upokojenec in invalid, ki ima na kmetiji (do leta 2023 zaščiteni) okoli ducat govejih prebivalcev hleva ter še vedno poskuša kmetovati. A kaj, ko mu je življenje v zadnjih desetih letih okupiral niz pravdnih procesov z marsikom. Kot smo že poročali, se je plaz začel z dvigom cen komunalnega podjetja za plačilo nagrobnika, ki je na družinski grobnici. Stankove pritožbe je takrat podkrepila njegova mama Marija. Ko je slednja nekaj let zatem umrla in ker Stanko še vedno ni pora...