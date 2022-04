Križev pot izrezljal na pirhu (FOTO)

Zavod Marianum Veržej je v Centru domače in umetnostne obrti v Puščenjakovi dvorani pripravil 12. razstavo pirhov slovenskih pokrajin, moštranc in mašnih posod. Na njej se s svojimi bogatimi in unikatno ročno izdelanimi pirhi predstavlja devet šolskih in vrtčevskih skupin, šestnajst posameznikov in društev, ki so skupaj izdelali 192 pirhov. V vitrinah je na ogled šest monštranc, izstopa predvsem primerek iz leta 1858, in trinajst mašnih posod. Monštranca je priprava za prikaz posvečene hostije, duhovnik jo nosi v velikonočni procesiji in vmes moli. Najsvetejše je podoba Jezusova Kristusa in njegovo pričevanje, kako je bil križan, umrl in od mrtvih vstal. Na ogled so monštrance iz Šentruperta, Sevnice, Ormoža, Velike Nedelje, Svetega Jurija ob Ščavnici. Organizatorji so za velikonočno razstavo pripravili predvsem pirhe, poslikane po tradicionalnih postopkih, v batik tehniki in drsanke, kakor tudi pirhe, krašene s sodobnimi pristopi. Otroci v vrtcih in učenci v osnovnih šolah so ustvarjali v različnih tehnikah. Nekaj pletenih izdelkov, ki sovpadajo z veliko nočjo, so prispevali zaposleni iz Zadruge Pomelaj iz Male Polane.

Blagoslov

Osrednji del razstave je rezbarsko delo mojstra Petra Gojkoviča s Ptuja, ki je iz lesa izdelal velikanski pirh, na katerem je prikazan križev pot. Blagoslov je opravil novi direktor Zavoda Marianum Veržej, salezijanec Blaž Cuderman, ki je spregovoril o pomenu velikonočnih praznikov in tem, kako se verniki v postnem času na praznike pripravljajo z obiskovanjem križevih potov, velikonočno vigilijo, blagoslovom pirhov in drugih dobrot. Navzoč je bil tudi salezijanec Primož Korošec, ki je prebral prošnje.

Velikonočna razstava bo na ogled do 3. maja.

Razstava v Puščenjakovi dvorani Centra domače in umetnostne obrti je že dvanajsta.

Velikonočna jajca v večji izvedbi

Na ogled so monštrance.