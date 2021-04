Križev pot družine Cerar

Na videz drobna birokratska napaka je 73-letnemu Janezu Cerarju in njegovi 67-letni ženi Mariji iz Podrečja pri Domžalah vzela 40 let življenja, saj se še vedno borita za svoje imetje, ki ga je geodet v 70. letih po pomoti pripisal sosedu. Pa gremo lepo po vrsti. Kot nam je zaupal Cerar, je mama leta 1964, ko je bil še mladoleten, kupila zemljo z objekti na Podrečju, ki leži na sotočju Kamniške Bistrice in Rače. Zemljišče stoji tik ob sotočju Kamniške Bistrice in Rače. »Tu je bil majhen zaliv, na eni strani čolnarna, na drugi majhen bife – kot vidite, je še vedno napis, vmes je bil...