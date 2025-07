Križanci strupenih kač v naši bližini razburkali javnost

Tik pred svetovnim dnevom kač, ki ga obeležujemo 16. julija, je iz Avstrije prišla presenetljiva vest – znanstveniki so v naravi odkrili križance med dvema strupenima vrstama kač, navadnim gadom (Vipera berus) in modrasom (Vipera ammodytes). Gre za prvi takšen znani primer, ki ga je dokumentirala ekipa Štajerskega združenja za plazilce pod vodstvom herpetologa Wernerja Stangla.

Čeprav je to zanimivo odkritje v svetu herpetologije, so se ob tem pojavila vprašanja: Kaj to pomeni za nas? Lahko takšni križanci zaidejo tudi na slovenska tla?

Odgovore smo poiskali pri poznavalcu kač Griši Planincu, prostovoljcu Herpetološkega društva – Societas herpetologica slovenica.

Križanci tudi pri nas

Kot poudarja Planinc, obstajajo tudi pri nas. »Križanci so razmeroma redki v naravnem okolju, so pa za nekatere vrste kač znani tudi iz Slovenije,« je pojasnil. Dodal je, da do križanja ne prihaja naključno med katerimikoli vrstami, temveč med dovolj sorodnimi. Ker sta si modras in navadni gad sorodna (oba uvrščamo v isti rod Vipera), je to možno, vendar le na območjih, kjer vrsti sobivata.

Modras in pri nas redkejši laški gad lahko sobivata. FOTO: Kačofon

Kako hitro se razmnožujejo kače?

Na vprašanje, koliko kač bi lahko nastalo v enem letu iz štirih primerkov, Planinc odgovarja: »Brejost hibridne samice še ne pomeni nujno potomcev, tako da na to vprašanje še ni jasnega odgovora. Tudi ne vemo, kakšna je preživetvena sposobnost in plodnost nadaljnjih generacij.«

Dodaja, da spolno zrelost kače dosežejo nekje med tretjim in petim letom starosti. Parjenje na območjih z ugodnejšim podnebjem lahko poteka do dvakrat letno, veliko bolj običajno le enkrat letno. Navadno pa se ista samica niti ne pari vsako leto. Veliko je odvisno od okoljskih razmer.

Koliko mladičev običajno pričakujemo? »Modras (Vipera ammodytes) in navadni gad (Vipera berus) imata v enem leglu običajno 5–10 mladičev, redko do 20. Belouška (Natrix natrix) pa v enem leglu lahko odloži tudi 30 in več jajc,« je pojasnil.

Kače niso pošasti – so pomemben del narave

Kače so pogosto napačno razumljene živali, čeprav imajo pomembno vlogo v ekosistemih, kjer so tako plenilci kot tudi plen. Planinc opozarja, da človeka ne napadajo, temveč se v večini primerov raje umaknejo. Branijo se le v primeru, če bi jih nadlegovali.

Zato je pomembno, da ob srečanju s kačo ne ravnamo panično, ampak se kači enostavno ognemo.

Če v naravi srečate kačo ali se je ta znašla v vaši okolici, lahko pokličete KAČOFON – svetovalni telefon Herpetološkega društva – Societas herpetologica slovenica.

KAČOFON: 040 322 449

»Klicateljem nudimo informacije o domorodnih vrstah kač in pomagamo pri prepoznavi. Svetujemo, kako urediti okolico, da je manj (ali bolj) zanimiva za te plazilce. Dajemo napotke, kako ravnati, če se pojavi v njihovem domu.«

Križanci med modrasom in navadnim gadom so znanstveno zanimiv pojav, ne pa razlog za preplah. Kot poudarja Planinc, verjetnost njihovega množičnega pojavljanja ni, o njih pa ne vemo veliko.